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Dünya

"Eski KGB ajanı, Putin'in emriyle zehirlendi" iddiası

İngiltere'nin gündeme getirdiği bu iddiaya Rusya'dan sert tepki geldi

22 Ocak 2016 12:42

İngiltere, eski KGB ajanı Alexander Litvinenko’nun Londra’da öldürülmesini Rusya Devlet Başkanı'nı Putin’in 'muhtemelen onayladığını' iddia etti.

NTV'de yer alan habere göre, Litvinenko’nun Londra’da öldürülmesini soruşturan bağımsız komisyonun başkanı Sir Robert Owen, konuyla ilgili raporu yayımladı. Raporda, Londra'da bir otelde iki eski Rus arkadaşı Dimitri Kovtun ve Andrei Lugovoy ile çay içtikten sonra Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 43 yaşında hayatını kaybeden Litvinenko’nun, bu maddeyi kazara veya intihar amacıyla içmiş olma ihtimalinin dikkatlice incelendiği kaydedildi.

Ancak Lugovoy’un eski bir KGB ajanı, Kovtun’un da eski asker olduğuna dikkat çekilen raporda, Litvinenko’nun sadece devlet imkanlarıyla üretilebilen Polonyum-210 ile zehirlenmiş olduğuna işaret edildi.

Bu noktada Owen, raporda, “Litvinenko’nun başkaları tarafından zehirlendiğine eminim” ifadesini kullandı.

Putin rejimine muhalif bazı isimlerle yakın ilişkisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik sözleri ve İngiliz istihbarat servisleri için çalışıyor olmasının Litvinenko’yu hedef haline getirmiş olabileceği belirtilen raporda, “Litvinenko’yu öldüren FSB operasyonu, muhtemelen FSB Başkanı Nikolay Patrushev ve Başkan Putin tarafından onaylandı” ifadesine yer verdi.


“Rus devletinin Litvinenko’nun ölümünden önceki yıllarda Putin’in rejimine muhalif bazı isimlerin öldürülmesine karıştığı yönünde deliller var” ifadesi kullanılan raporda, bu olayların bazılarında da radyoaktif zehirlerin kullanıldığı hatırlatıldı. 

Raporda, Litvinenko'nun zehirlenmesine karışan isimlerden Lugovoy'un olaydan sonra Putin’in himayesine girdiği ve "ana vatana hizmetlerinden” dolayı kendisine madalya verildiği anımsatıldı.

Raporda, “Putin’in Lugoyov’a muamelesi, Lugoyov’un Litvinenko’yu öldürürken Rus devleti adına hareket ettiği hipotezini destekliyor” denildi.

 

İngiltere Başbakanı'na çağrı

 

Öte yandan, Londra'daki Yüksek Mahkeme önünde rapora ilişkin açıklama yapan Litvinenko'nun eşi Marina Litvinenko, "Kocamın ölüm yatağında, ölümünden Putin'i suçladığı ifadelerinin bir İngiliz mahkemesi tarafından ispatlanmış olması çok memnuniyet verici" dedi.


Litvinenko, "Rusya'nın Londra Büyükelçiği'nde görevli Rus istihbaratı çalışanlarının Birleşik Krallık'tan bir an önce sınır dışı edilmesi" için İngiltere Başbakanı David Cameron'a çağrıda bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, Putin ve FSB eski başkanı Patrushev de dahil olmak üzere diğer belirli isimlere yönelik ekonomik yaptırım ile seyahat yasakları uygulanması çağrısında da bulunuyorum. Dün gece İçişleri Bakanından bu konuda harekete geçileceği sözünü verdiği bir mektup aldım. Sir Robert Owen'ın raporundaki ezici bulgular karşısında Başbakanın hiçbir şey yapmayacak olması düşünülemez."

Litvinenko'nun oğlu Anatoly Litvinenko da, "Benim bir vazifem var. Babam beni bu ülkeye getirebilmek ve güvende olduğumdan emin olmak için çok çalıştı. Buna saygı duymalıyım ve anısını şereflendirmek için ne gerekiyorsa yapmalıyım. Babam için adaleti, en çabuk şekilde gerçeği bularak ve ortaya çıkararak sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'deki Liberal Demokrat Parti de Litvinenko ailesinin bazı Rus yetkililere yönelik seyahat yasağı ile mal varlığı dondurulması çağrılarına destek verdi.

 

Rusya: İlişkilere gölge düşürüldü

 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'de bağımsız soruşturma komisyonunun eski KGB ajanı Alexander Litvinenko'nun Londra'da öldürülmesiyle ilgili yayımladığı raporun siyasi baskılarla hazırlandığını öne sürdü.

Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, "Maalesef adli bir vaka siyasileştirildi ve ikili ilişkilere gölge düşürüldü" ifadelerini kullandı.

Eski KGB ajanı Litvinenko, yazdığı kitaplarla Rus istihbaratını ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'i çok sayıda yasa dışı faaliyetlere karışmakla suçlamıştı. Ülkesinden kaçarak İngiltere'den siyasi sığınma alan Litvinenko, Rusya'da üretilen Polonyum 210 isimli radyoaktif bir madde ile zehirlenmiş ve Londra'da hayatını kaybetmişti.

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