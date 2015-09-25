Eski kayınvalidesini ağır yaralayıp baldızını rehin alan adam keskin nişancı tarafından öldürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 6 aydır eşi Sema Kementoğlu’ndan ayrı yaşayan 31 yaşındaki Turgay Kementoğlu kayınvalidesini tabancayla vurup ağır yaraladı. Markete sığınan baldızı Serpil Sağlam’ı rehin alan Kementoğlu, 2 saat süren ikna çabaları sonunda keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü.

Olay, Orhangazi ilçesi Yunuslu Park içinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Eşi Sema Kementoğlu’ndan 6 aydır ayrı yaşayan 31 yaşındaki Turgay Kementoğlu İstanbul ’dan İnegöl’e giderek eşiyle konuşmak istedi.

Sema Kementoğlu da, ayrı yaşadığı eşinin konuşma ısrarı üzerine polis merkezine annesi Neziha Sağlam, ablası Serpil ve eniştesi Nusret ile giderek rahatsız edildiklerini belirtip şikayette bulundu. Kadın şikayetinin ardından polis nezaretinde tekrar eve götürüldü.

Polis ekiplerinin ayrılmasının ardından eve gidip iddiaya göre belinden tabancasını çıkaran Turgay Kementoğlu rastgele ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Neziha Sağlam’a isabet edip, ağır yaralanmasına neden olurken, Turgay Kementoğlu, korkup markete sığınan baldızı Serpil Sağlam’ı rehin aldı.

Kementoğlu, ihbar üzerine gelen polisin uzun süren ikna çabalarına rağmen baldızını bırakmadı. Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat timlerine bağlı keskin nişancılar çağrıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından Turgay Kementoğlu keskin nişancı tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Rehin alınan baldız kurtarılırken, yaralanan Kementoğlu’na ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kementoğlu daha sonra ambulansa taşınıp İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Turgay Kementoğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turgay Kementoğlu’nun yaraladığı Neziha Sağlam’ın tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor. Polis, görgü tanıklarının ifadesine başvururken, olayla ilgili soruşturmaya da çok yönlü olarak devam ediyor.