Eski kayınpederini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Vezirköprü İlçesi\'nde eşinden ayrılan Oğuz A., eşiyle yeniden birleşmesini istemeyen eski kayınpederi Nizamettin Çelik\'i sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Olay, Vezirköprü İlçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde dün gece meydana geldi. Oğuz A., bir süre önce boşandığı eşiyle barışmak istedi. Kayınpederi Nizamettin Çelik ile yolda karşılaşan Oğuz A., bu konuda konuşmak istedi. Eski kayınpederinin konuşmak istememesi üzerine Oğuz A., iddiaya göre otomobilinden aldığı pompalı tüfekle kayınpederine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yüzü ve göğüsünden ağır yaralanan Çelik, ambulansla Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi\'ne ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Nizamettin Çelik\'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken polis damat Oğuz A.\'yı yakalamak için çalışma başlattı.