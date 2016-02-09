Eski katil zanlısı ‘ölüler için sosyal medya sitesi’ açıyor!

İtalya'nın Perugia kentinde 2007 yılında öldürülen İngiliz öğrenci Meredith Kercher cinayetinden yargılandıktan sonra serbest kalan İtalyan Raffaele Sollecito, ‘ölüler için sosyal medya sitesi’ açıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Raffaele Sollecito, o dönemki kız arkadaşı ABD'li öğrenci Amanda Knox ile birlikte Kercher'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanmış, uzun ve karmaşık yargı sürecinde defalarca değişen mahkeme kararları sonrasında 2015'te nihai olarak beraat etmişti.

31 yaşındaki Sollecito, dün Sanremo'da yaptığı sunumla tanıttığı "Memories" (Hatıralar) isimli site için "mezarlar için bir sosyal medya" benzetmesi yaptı.

İtalyan basınına konuşan Raffaele Sollecito, "İnsanlar ölmüş yakınları için bir profil sayfası açabilecek ve buraya fotoğraflarını, videolarını koyup anılarını paylaşabilecek" dedi.

Tanıtıma göre, kullanıcılar ayrıca site üzerinden yakınlarının mezarlarına çiçek ve mum gönderebilecek, mezarlık alanının temizlenmesi talebinde de bulunabilecek.

Puglia bölgesi yerel yönetiminden 66 bin euro finansman alan projenin gelecek ilkbaharda aktif olarak hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Kercher cinayetinden suçsuz bulunsa da İtalya'nın en tanınmış eski katil zanlılarından biri olan Sollecito'nun ölümle ilgili bir iş kurması ise sosyal medyada tepki çekti.

Twitter kullanıcıları, "Tam hizmet verecek mi? Sipariş üzerine cinayet de işleyecek mi?", "Nasıl yani, bu bir Lercio (Türkiye'deki Zaytung benzeri bir esprili sahte haber sitesi) haberi değil mi", "Sollecito cesetlerle yakından ilgileniyor" diye yazdı.

Sollecito ise böyle bir site açma fikrinin, 2005 yılında annesinin ölümünün ardından doğduğunu söyledi.

Meredith Kercher cinayetinden yargılanan Raffaele Sollecito ve Amanda Knox, 2009'da suçlu bulunmuş ve Sollecito 25 yıl, Knox ise 26 yıl hapse mahkum edilmişti. Fildişi Sahili asıllı Rudy Guede ise 16 yıl hapis cezası almıştı.

Ancak mahkemeyle anlaşma yoluna giden Guede'nin aksine kararı temyiz eden Sollecito ve Knox, 2011'de serbest bırakılmış, 2014'te ise yeniden suçlu bulunmuştu.

Mart 2015'te ise İtalyan yargı sisteminin son aşaması olan Temyiz Mahkemesi Knox ve Sollecito'nun beraatine karar vermişti.