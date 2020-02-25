Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal vefat etti

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal, solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti.
37'nci Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal (88), solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Köksal'ın naaşı, yarın öğle namazı sonrasında İstanbul'da Büyük Selimiye Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.
Ege Ordu ve 1. Ordu Komutanlıkları görevinde de bulunan Köksal, 26 Ağustos 1996'da atandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 1 Eylül 1997'de yaş haddinden emekliye ayrılmıştı. Köksal, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanık arasında yer alıyordu.