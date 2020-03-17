Balyoz Darbe Planı, Hayata Dönüş Operasyonu'nun konuşulan isimlerinden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti

Balyoz Darbe Planı ile ilgili "Belge ve bilgiye sahip değilim, basından öğrendim" sözleriyle akıllarda kalan eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman , bir süredir tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti.

Balyoz Darbe Planı Davası'nda beraat eden eski Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel Yalman'ın ölümüyle ilgili Twitter hesabından "Her canlı ölümü tadacaktır. Eylemleri hariç, hiçbir ölünün hakkında konuşmamaya çalışırım. Ancak, Balyoz'la ilgili bizler çile çekerken kılını kıpırdatmayanlarla ilgili ne düşünebilirim? Yalman ile ilgili hiçbir olumlu düşüncem yoktur! Amelince rahmet bulsun!" diye yazdı.

'Amirallere suikast' iddialarıyla ilgili soruşturma sürecinde intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın kardeşi Ahmet Tatar da kendi Twitter hesabından "Aytaç Yalman?! "Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler, ağzına dolar insanın, sussan acıtır, konuşsan kanatır" dedi.

"Müziğe derin sevgisi vardı"

Akademisyen Serhan Bali de Twitter'dan Aytaç Yalman'ın müzikle ilişkisini hatırlattı. Bali şöyle yazdı:

Aytaç Yalman herhalde ordumuzun tüm subayları arasında Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra klasik müziğe ve klasik müzikçilere yönelik en derin sevgiyi besleyenlerin başında geliyordu. ''Müzikçi Paşamız'' bu müziğe sadece sevgi duymakla kalmayıp ona emek verenlerden biri de oldu+

Rahmetli Aytaç Yalman emekli olduktan sonra kitaplar ve librettolar (oratoryo metinleri) yazdı. Andante'ye de geçmişte katkıda bulunan Yalman Paşayla ilgili önümüzdeki günlerde yazacağım.

Aytaç Yalman, gazeteci İpek Özbey'e ‘Beş Bin Yıllık Kültürümüzün Sesi Müzik’ adlı kitabıyla ilgili verdiği söyleşi de şunları söylemişti:

" Meslek hayatımın ilk yıllarında tenor Edip Arman ile tanıştım. Kendisi bana bir 33’lük plak dinletti. Dinlediğim o plak Sarasate’nin ‘Zigeunerweisen’iydi. O plaktan sonra hayatımın değiştiğini ve farklı bir anlam kazandığını söyleyebilirim. Müziğin duygusunu ve zarafetini içimde hissettim. Bundan sonra Edip Arman ile birlikte sabahlara kadar transistörlü ufacık bir radyo ile müzik dinlemeye başladık. Kendisi daha sonra da 33’lük plaklar getirmeye devam etti. Daha sonra okumaya başladım. Bir taraftan Faruk Yener’in ‘100 Opera’ adlı kitabının ilk baskısını, bir taraftan Milli Eğitim Bakanlığı’nın çıkardığı Dünya Klasiklerini okuyordum ve böylece 1961’de müzik hayatım başladı.

Vazifeme çok düşkün bir komutandım. Ancak otoritemi bilgi üzerinden, sesimi yükseltmeden kurdum. Tabii müziğe ilgim meslek hayatımı müspet yönde etkilemiştir. Askerliğin gergin ortamını müziğin estetik ve yumuşak etkisiyle dengelediğimi sanıyorum."

Aytaç Yalman aynı zamanda, 28 tutuklu ve 2 asker olmak üzere toplam 30 kişinin hayatını kaybettiği 'Hayat Dönüş Operasyonu'nda dönemin Jandarma Genel Komutanı'ydı. Davada 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadede ““Benim görevim, operasyonun sınırlarını, maksadını, mekan ve zamanını koordine etmekti. Operasyon jandarma bölge komutanlıklarınca yapıldı, ben emri verdim. Operasyonun amacı ölümleri durdurmaktı. Cezaevlerinde iç disiplin ve huzur sağlandı” demişti.

Aytaç Yalman kimdir?

Aytaç Yalman 29 Temmuz 1940 yılında İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Belma Yalman ile evlidir. 1960 Yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulundan, 1971 yılında Kara Harp Akademisinden, 1976 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.

1998 yılında Suriye ile yaşanan krizi müteakip 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürütmüştür.

1961-1976 yılları arasında T.S.K.nin çeşitli birliklerinde Tk.ve Bl.K.lıkları ile Kh.Sb. ve Kur.Bşk.lıkları görevlerinde bulunmuştur. 1976-1986 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, Ege Ordu ve K.T.B.K.K.lığında İstihbarat Başkanı, 50. Piyade Alay Komutanlığı, K.H.A., K.H.O. Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ederek K.H.O.K.Yrd.lığına, 1987 yılında da 39.ncu Mknz.P.Tug.K.lığına atanmıştır. 1990- 1994 yılları arası Tümgeneral, K.K.Per.Başkanlığı, Piyade Okul Komutanlığı, Korgeneral rütbesine yükselerek K.K.Dent. ve Değ. Başkanlığı yapmıştır. 1995 – 1998 yılları arasında Adana'da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı'atanan Aytaç Yalman, 1998 yılında Orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atanmıştır.

24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştır. 24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmiştir.