Eski Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı: Çözüm sürecinin savaşa dönüşeceğini hepimiz biliyorduk

Eski Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı ve Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, 2013'te Diyarbakır Newroz'unda PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubuyla başlayan ve geçen yıl askıya alınan çözüm süreci için, " Çözüm sürecinin savaşa dönüşeceğini hepimiz biliyorduk" dedi. Özçelik, Rojava'daki gelişmeler için de "PKK ve PYD'ye ‘Suriye'de ne yaparsa yap kardeşim' demeliyiz. Kuzey Irak'ta yapıldığı gibi" diye konuştu.

Çözüm sürecinin MİT-İmralı müzakereleriyle sonuca varmayacağını söyleyerek sürece itiraz ettiği için 2012'de KDGM'den ayrılan Özçelik, çözüm sürecine ilişkin Özgür Düşünce’den Hasan Bozkurt’a şu açıklamalarda bulundu:

“Her gün şehit her gün acı”

Çözüm sürecinin öncesinde yanlışlarla ilgili uyarılarda bulunduğunu söyleyen Özçelik, “Çözüm sürecinin bir savaşa dönüşeceği, eski acılı günlerin tekrar gündeme taşınacağı terörle uğraşan hepimiz tarafından bilinen bir gerçekti. Şimdi her gün şehit haberleri, her gün üzüntü var. Böyle ölüm, kan kokan günlerde insanların morallerinin bozulması çok doğal” dedi. Türkler'in ve Kürtler'in önemli bölümünün “Çözüm var. İnşaallah buradan barış çıkar” umuduyla sürece destek verdiğini kaydeden Özçelik, “Ama o umudu çok açık şekilde PKK ve Öcalan kötüye kullandı" dedi.

"Öcalan kullandı"

Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öcalan yukarıyla göz kırpışmak suretiyle, PKK'ya da verdiği mesajda her an bu iş bitecekmişçesine ‘Siz öbür hazırlığınızı yapın' diyordu. Terörle uğraşan herkes bilir ki Öcalan'ın, kendini kullandırarak karşı tarafı kullanmak gibi çok önemli bir taktiği vardır. Çözüm sürecinde de bunu müthiş uyguladı” dedi. PKK'nın Güneydoğu'da paralel bir devlet için her türlü alt yapıyı kurduğunu ifade eden Özçelik, “Mahkemeleri vardı, askere alma daireleri vardı, vergi topluyorlardı. Hiçbir devlet buna müsaade etmez.

"Oy kaygısı yön verdi"

Dolmabahçe mutabakatı dediler, şu dediler bu dediler, baktık çok bariz olarak eksik olan bir nokta vardı. Tüm bu süreç boyunca Türklerin hissiyatı yokmuş gibi, onlara hep Kürtler'in durumu, ‘Öcalan cicidir, Kandil'deki Cemil Bayık KCK Eşbaşkanıdır, terörist değildir.' Bunları anlatarak Türkler'in hissiyatlarını değiştirebileceklerini zannettiler. Böyle birşey olmaz. Öcalan ve birçok PKK yöneticisinin Kürtler dahil sivilleri öldürdüğü Türklerin hafızalarına kazındı” diye konuştu. İyi niyetle başlayan çözüm sürecine oy kaygılarının yön verdiğini ifade eden Özçelik, “Bazıları o çözüm sürecinin de karşılığını oy olarak alalım, şu olalım bu olalım dediler. AKP'nin bunu böyle çözeriz diye bellediği yol yanlış çıktı. Bizler de çok önce uyardık böyle giderseniz çözüm olmaz dedik.

"Kaç kez çekiç yiyeceksiniz?"

Ve geldiğimiz noktada birçok vatandaşımız öldü. Bundan böyle sadece AKP'den gelecek yeni bir çözüm önerisine bir dakika dememiz lazım. Eğer bir daha PKK ile müzakere masası kurmaya kalkarsanız bundan birkaç sene sonra yine aynı duruma düşeceğinizden emin olabilirsiniz. Sakın ola ki bu meselenin çözümünü artık PKK müzakere masasına bağlamayın. Kaç kere kafanıza çekiç yiyeceksiniz. Çünkü PKK'nın ne yapmak istediğini bugün ayan beyan görüyoruz” değerlendirmesi yaptı."

"Dokunulmazlık kalkarsa dağa gidiş bal gibi artar"

Özçelik, “Çözüm süreci boyunca PKK'nın para toplama, yol kesme, askere alma gibi işlerine göz yumanlar kim ise cezası verilir” şeklinde konuştu.

“Vatan haini ilan etmeyelim”

Çözüm sürecine başlayanların ve destek verenlerin iyi niyetle çabaladığını kaydeden Özçelik, “Hiç kimsenin vatan haini olmadığını bilmemiz lazım. Çünkü birbirimizi vatan haini ilan ederek bir yere varamayız. Birileri eninde sonunda yine vatan haini olacak görürsünüz” önerisi yaptı. PKK'nın Türkiye'de silahlı mücadeleyle hiçbirşey elde edemeyeceğine dikkat çeken Özçelik, “Güneydoğu'da birşey kuracağım diye uğraşsın yüz kere, bin kere, milyon kere yenilir. Boşu boşuna Kürt evlatlarını da Türk evlatlarını da telef etmesin artık. Çünkü devlet kazanır. PKK o sınırlardan birini koparıp dört parça birşey yapamaz, hiçkimse müsaade etmez” dedi.

“Siyasi süreci kapatmayın”

Dokunulmazlıkların kaldırılıp HDP'li vekillerin tutuklanmasıyla ilgili uyarı yapan Özçelik, “Sakın ola ki Kürtler'in önündeki siyasi süreci kapatmayın. Demokratik yollardan hak arama merci olan TBMM'ye girme haklarını ellerinden almayın. Eğer o yolu tıkarsanız bal gibi dağa gidiş artar” ifadelerini kullandı

Yeni süreç için öneriler

"-Çözüm TBMM çatısı altında yapılmalı.

-HDP muhatap alınmalı.

-Cemil Bayık gibiler en fazla MİT ile Türkiye sınırının dışında PKK'nın yapacaklarıyla alakalı görüşebilmeli.

-PKK ve PYD'ye ‘Suriye'de ne yaparsa yap kardeşim' demeliyiz. Kuzey Irak'ta yapıldığı gibi.

-Güneydoğu'ya devlet eliyle fabrikalar kurulmalı Kürt gençler işe alınmalı. Sınır güvenliği A'dan Z'ye çözülmeli. Terörist geçişleri sıfırlanma"