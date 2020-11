Eski kampanya danışmanı: Trump, 2016'da başkan yardımcısı olarak ısrarla kızı Ivanka'yı önerdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyasında çalışan Rick Gates, yazdığı kitapta Trump'ın başkan yardımcısı arayışına yer verdi. Gates, Trump'ın kampanya süreci boyunca danışmanlarına birden fazla kez kızı Ivanka Trump'ı seçmek için fikir sorduğunu yazdı.

Özel yetkili savcı Robert Mueller'ın Rusya'nın ABD'deki seçim kampanyasına müdahalesi davasındaki raporunda yer alan tanıklardan biri olan ve Trump'ın eski kampanya yönetici vekili olan Rick Gates, yeni kitabı "Hain Oyun: Trump'ın Nasıl Kazandığı, Mueller'in Nasıl Başarısız Olduğu ve ABD'nin Kaybettiğinin Hikâyesi" (“Wicked Game: An Insider’s Story on How Trump Won, Mueller Failed and America Lost), için Trump'ın 2016 seçim kampanyası sürecinin detaylarını aktardı.

Kitapta, "Jared (Kushner) ve diğer çocukların yer aldığı bir odada yapılan başkan yardımcısı konulu konuşma sırasında Trump 'Bence Ivanka olmalı. Ivanka'nın başkan yardımcısı olması nasıl olur?' dedi. Sessizlik oldu" ifadeleri yer aldı. Bölüm şöyle devam etti:

"Bütün gözler Ivanka'ya çevrildi. O da şaşırmış görünüyordu. Ağzımızı kapatıp gülmeyecek kadar TrumP'ı tanıyorduk. Trump devam etti, 'O parlak, akıllı, güzel, herkes onu çok sever"

Gates'in kitabına göre, Trump'ın yeşil ışık yaptığı başkan yardımcısı isimler arasında eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ve dönemin Tennessee Senatörü Bob Corker da yer alıyordu. Gates, iki ismin de teklifi reddettiğini söyledi.

Gates'in kitabı 3 Kasım ABD Başkanlık Seçimi'nden önce, 13 Ekim'de piyasaya çıkacak.