T24 LogoT24 Logo
Gündem

ESKİ KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜNÜN GÖZALTINA ALINMASIYLA İLGİLİ EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 4 ilde yaptığı operasyonda Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişiyi gözaltına aldı

15 Şubat 2018 16:20

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 4 ilde yaptığı operasyonda Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu\'nun da aralarında bulunduğu 16 kişiyi gözaltına aldı.

\"H.A. LİDERLİĞİNDEKİ SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON\"
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada operasyonun ilk ayağının 15  Aralık 2017 tarihinde yapıldığı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce 15 Aralık 2017\'de  Anadolu ve Avrupa yakasında faaliyet gösteren H.A. liderliğindeki suç örgütü ve üyelerine yönelik yapılan operasyonda silahlı suç örgütü kurmak-yönetmek- örgüte üye olmak-fuhuşa teşvik, zorlama, yer temin etmek, zorla senet imzalamak suretiyle nitelikli yağma, cinsel saldırı, kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması, 6136 SKM, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından 15 kişi sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir\" 

\"RÜŞVET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK\"
\"Örgüt üyelerinden elde edilen bilgiler ve yapılan tespitler sonucu örgütün tefecilik ayağında yer aldığı tespit edilen üyeleriyle, haklarında örgütten rüşvet aldığı ve örgüt faaliyetleri kapsamında görevini kötüye kullandığı yönünde deliller elde edilen kamu görevlilerine yönelik 15 Şubat 2018\'de İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır\"
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi\'ndeki yerleşkesine götürülen şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorgulanıyor.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKENARLIDHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüEski KadıköyEmniyet MüdürüKocaoğluLİDERLİĞİNDEKİ SUÇYÖNELİK OPERASYON" İstanbul Emniyet MüdürlüğüAçıklamadaEmniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24