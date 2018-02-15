 ESKİ KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI (1)

* Şüphelilerin silahlı suç örgütüne yardım ettiği ve rüşvet aldığı önü sürülüyor.

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 4 ilde yaptığı operasyonda Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu\'nun da aralarında bulunduğu 16 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sabah saatlerinde 4 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda geçtiğimiz hafta görevden alınan Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu\'nun aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin silahlı suç örgütüne yardım ettiği ve rüşvet aldığı önü sürülüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi\'ndeki yerleşkesine götürülen şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanıyor.