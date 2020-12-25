Eski Japonya Başbakanı Abe, ekibinin kamu kaynaklarını kullanarak seçmene düzenlediği pahalı kiraz çiçeği partileri için özür diledi

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, görevde olduğu dönem ekibinin kamu kaynaklarını kullanarak üç yıl boyunca destekçilerine düzenlediği kiraz çiçeği izleme partileri ve bu konudaki suçlamaları daha önce reddettiği için özür diledi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, sağlık sorunları nedeniyle bu yıl istifa eden eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 30 milyon yen (289 bin 807 dolar) kamu kaynağı kayda geçmeden kullandığı ve parlamentoda bu konu gündeme geldiğinde reddettiği için özür diledi.

Shinzo Abe'nin ofisinin 2016 ve 2019 yılları arasında siyasi kaynakları kullanarak destekçilerine kiraz çiçeği izleme partileri düzenlediği ortaya çıktı. Abe, ödemelerden haberdar olmadığını söyledi ve kamuoyunun güvenini geri kazanmak için çabalayacağını söyledi.

Abe konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hesap süreçleri benim bilgim dışında gelişmiş olsa da yaşananlardan sorumlu hissediyorum. Bütün vekillerden ve vatandaşlardan içten bir şekilde özür diliyorum" dedi.

Japonya'da siyasetçilerin seçmene "hediye" olarak görülecek herhangi bir şeyi sunması yasak. Bu katı kural nedeniyle geçen yıl Abe'nin kabinesinden iki bakan seçmene patates, kavun gibi hediyeler verdikleri için istifa etmişti.