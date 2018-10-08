Eski İtalya Başbakanı Berlusconi: Karadeniz kara değilmiş

Rusya'ya giden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, sosyal medyadan Karadeniz kıyılarından fotoğrafını paylaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü için ülkeye giden Berlusconi, fotoğrafla esprili bir dille "Karadeniz kara değilmiş" notunu düştü.

Putin'e geçen yıl birbirlerinin fotoğraflarının olduğu bir nevresim takımı gönderen eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, bu yıl da Putin'in doğum gününe özel bir ziyarette bulundu.

Doğum günü için Rusya'ya gelen Berlusconi, Karadeniz kıyılarından bir fotoğrafını paylaştı.

Berlusconi, Facebook ve Instagram hesabındaki paylaşımda "Yaygın bir yalanı daha ortaya çıkardım. Karadeniz kara değil, güzel masmavi bir renkteymiş" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün 66 yaşına girdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus liderin doğum gününü akrabaları, yakınları ve arkadaşlarıyla geçireceğini söylemişti.

Berlusconi önceki gün sosyal medyadan Putin'in yanına gideceğini yazmış ve onu 'dostum' olarak nitelendirmişti. Berlusconi Putin'le önemli uluslararası konuları da görüşmeyi umduğunu eklemişti.

Bu yıl Putin'in doğum günü pazar gününe denk geldi. Ancak daha önceki yıllarda çalışmış, resmi görüşmeler gerçekleştirmiş ve sadece akşam saatlerinde yakınlarıyla olabilmişti.