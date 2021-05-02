Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, geçen sene geçirdiği Koronavirüs'e bağlı gözetim içib 24 gün yattığı hastaneden taburcu edildi

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle 24 gündür kaldığı hastaneden taburcu edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, geçen yıl Covid-19'a yakalanan 84 yaşındaki Berlusconi, virüse bağlı rahatsızlıklar yaşamaya devam etti. Hastalığı ağır geçiren Berlusconi, 24 gün önce Covid'e bağlı gerekçelerle hastanede tıbbi gözetim altına alındı.

Berlusconi geçen yıl eylül ayında Covid-19'a yakalanarak zatürre başlangıcı nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. Durumu hastanede ağırlaşan Berlusconi için doktorlar "Çok ağır bir virüs yüküne sahip" demişti. 10 kaldığı hastaneden çıkan Berlusconi "Hayatımın belki de en büyük tehlikesini atlattım" demişti.

Berlusconi, 1994 ve 2011 yılları arasında üç hükûmet yönetmişti.