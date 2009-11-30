T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eski istihbaratçıdan üstlerine ağır suçlama

30 Kasım 2009 22:31

Kosova'da eski bir istihbaratçı olduğunu söyleyen Namzi Bllaca adlı kişi, ülkedeki üst düzey görevlileri, cinayete azmettirmekle suçladı.

Bu yetkililerin talimatı doğrultusunda çok sayıda kişiyi öldürdüğünü açıklayan Bllaca, iddialarıyla ilgili bilgi ve delilleri AB Kosova Misyonu (EULEX) savcılarına sunduğunu belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir Seydiu, Kosova ve EULEX kovuşturma ve yargı organlarından, yasalar çerçevesinde gerekli bütün çalışmaları yapmalarını istedi.

Başbakan Haşim Taçi'nin başkanlığında bugün toplanan Kosova Güvenlik Kurulu, ülkedeki güvenlik durumu değerlendirirken, Bllaca'nın iddialarını da ele aldı.

Başbakan Taçi, "ülke güvenliğini sarsmayı amaçlayan bu tür iddiaların, Kosova'nın bağımsızlık ilanının meşruiyetinin Uluslararası Adalet Divanı'nda görüşülmeden önce ileri sürülmesine" dikkati çekerek, yargı ve güvenlik organlarının yasalar çerçevesinde hareket etmelerini, anarşiye yer vermemelerini istedi.

İddiaların soruşturulması gerektiğini belirten Taçi, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24