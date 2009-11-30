Eski istihbaratçıdan üstlerine ağır suçlama

Kosova'da eski bir istihbaratçı olduğunu söyleyen Namzi Bllaca adlı kişi, ülkedeki üst düzey görevlileri, cinayete azmettirmekle suçladı.

Bu yetkililerin talimatı doğrultusunda çok sayıda kişiyi öldürdüğünü açıklayan Bllaca, iddialarıyla ilgili bilgi ve delilleri AB Kosova Misyonu (EULEX) savcılarına sunduğunu belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir Seydiu, Kosova ve EULEX kovuşturma ve yargı organlarından, yasalar çerçevesinde gerekli bütün çalışmaları yapmalarını istedi.

Başbakan Haşim Taçi'nin başkanlığında bugün toplanan Kosova Güvenlik Kurulu, ülkedeki güvenlik durumu değerlendirirken, Bllaca'nın iddialarını da ele aldı.

Başbakan Taçi, "ülke güvenliğini sarsmayı amaçlayan bu tür iddiaların, Kosova'nın bağımsızlık ilanının meşruiyetinin Uluslararası Adalet Divanı'nda görüşülmeden önce ileri sürülmesine" dikkati çekerek, yargı ve güvenlik organlarının yasalar çerçevesinde hareket etmelerini, anarşiye yer vermemelerini istedi.

İddiaların soruşturulması gerektiğini belirten Taçi, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.