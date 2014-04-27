Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak açığa alındı

17 Aralık süreci sonrası emniyet teşkilatında başlatılan soruşturmalar çerçevesinde, kısa süre önce merkeze çekilen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski Başkanı Ömer Altıparmak “usulsüz telefon dinleme” iddiaları kapsamında açığa alındı. İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın onayıyla açığa alınan Altıparmak, kendisinden önceki daire başkanı Ramazan Akyürek’le birlikte açığa alınan ikinci daire başkanı oldu.

Milliyet’in haberine göre, Engin Dinç’in geçen yıl Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olmasıyla birlikte, hem İçişleri Bakanlığı, hem de Emniyet Genel Müdürlüğü, EGM İstihbarat Dairesi birimlerinde incelemelere başladı. Dairenin geriye dönük iş ve işlemlerini mercek altına alan müfettişler, Dinç’ten önceki daire başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak dönemi için ayrıntılı inceleme başlattı.

Önce merkeze, sonra açığa

İnceleme sonunda müfettişler, Akyürek ile Altıparmak’ın “arşivde olması gereken bilgilerin kaybolması” konusunda sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle açığa alınmasını talep etti. Bu talep Akyürek için uygulanırken, Altıparmak için beklemeye alındı. Bu süreçte, Altıparmak görevden alınarak merkez emniyet müdürlüğüne çekildi.

Ancak, soruşturma kapsamında, yine İstihbarat Dairesi Başkanlığı ile taşra birimlerinde bu kez usulsüz telefon dinleme iddiaları kamuoyu gündemine geldi. Bu iddiaları, merkez ve 30’a yakın kentteki il emniyet müdürlükleri istihbarat şubesi içinde incelemeye alan müfettişler bazı somut delillere ulaştı. Bakan Efkan Ala’nın onayıyla açığa alma tebligatı Altıparmak’a tebliğ edildi. Altıparmak’ın tabancası ile polis kimliğine el konuldu.

Eski ekibi de açıkta

Altıparmak’ın açığa alınmasının yanı sıra, İstihbarat Dairesi Başkanı olduğu dönemde beraber çalıştığı bazı polis müdürlerinin de açığa alındığı öğrenildi. Aynı çerçevede, Ankara Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü bünyesindeki Teknik Büro amirliğinde görev yapan 20’ye yakın amir ve memurun da açığa alındığı söyleniyor.

Kılıçlar, zor durumda

Altıparmak ve çalışma arkadaşlarının alınması, İstihbarat Dairesi’nin iş ve işlemlerinin denetlenmesinden sorumlu Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’ı da zor durumda bıraktı. Kılıçlar’la ilgili “kendisine doğrudan bağlı bir birimde denetim görevini yerine getirmemesi” iddiası gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı kaynakları, ilerleyen süreçte incelemelerin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’a uzanabileceğine işaret etti.