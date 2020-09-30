Eski İstihbarat Daire Başkanı: Rusya, NATO’ya karşı oluşturduğu Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nü Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı kullanır mı?

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, Azerbaycan- Ermenistan hattındaki çatışmalara ilişkin olarak, "Rusya, NATO’ya karşı oluşturduğu Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nü Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı kullanır mı?" düşüncesini dile getirdi.

Orakoğlu, "Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in iki devlet bir millet olarak, Karabağ sorunu başta olmak üzere Ermenistan’ın 30 yıl önce işgal ettiği toprakları geri alma iradesine karşı yapılan açık bir tepki olarak görebiliriz. Türkiye ve Azerbaycan’ın bu konuda kararlı olarak devam edeceği yapılan açıklamaların tonundan anlaşılıyor. Bu kararlı tutuma Minsk Üçlüsü ülkelerin alacağı tavır ne olur? Bekleyip görelim." ifadesini kullandı.

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