Eski İstihbarat Daire Başkanı Orakoğlu Yeni Şafak'ta yazdı: Kılıçdaroğlu tutuklanacak mı?

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, Yeni Şafak gazetesindeki köşesine kaleme aldığı yazıda, "CHP’nin İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun yargılandığı davaya 3 büyük ülke büyükelçilerinin gelmesi hayra alamet bir konu değil. Ben Türkiye için endişelenmiyorum. Geçen hafta yeni kurulan bir partinin Genel Başkan Yardımcısı Kılıçdaroğlu’nun tutuklanması ihtimalinin güçlü olduğundan bahsetmişti de onun için mi geldiler diye düşünmüştüm." düşüncesini dile getirdi.

"Kılıçdaroğlu tutuklanacak mı?" başlıklı yazısında Orakoğlu, "Medya önünde devletin Cumhurbaşkanı’na, devlete ve güvenlik güçlerine karşı çok ağır ifadeler kullanan Kaftancıoğlu bu sayede 100 binlerce tık, tweet beğeni alarak duruşmada ciddi bir şov yapmıştı. Bu şovu Twitter ve Instagram’da paylaşıp şımarık ve umursamaz bir tavırla 'Bunlar benim şahsi görüşlerimdir. Benim için hiçbir şekilde toplumun sinir uçlarını tetiklemem gibi bir kastim yoktur. Bu benim ifade hürriyetimdir' diyerek yaptıklarından ve söylediklerinden pişman olmadığını mahkeme heyetine açıklamıştı." ifadesini kullandı.

Orakoğlu, "Ufacık duruşma salonunda şehitlerimiz ve ülkemiz adına müdahil olarak duruşmalara katılan Avukat Cem Kaya ve Hukuk Bürosu elemanları bir köşede sıkışık bir vaziyette duruşmayı izlemeye çalışırken Kaftancıoğlu’nun arkasında CHP Grup Başkanları, Genel Başkan Yardımcıları, avukatlar, baro yetkilileri, ABD, İngiltere, Fransa Büyükelçileri etten bir duvar örerek mahkeme heyetini etkilemeye çalışıyorlardı. Cem Kaya’ya göre mahkeme başkanı yargılamanın selahiyeti için bu şer güçlere hiçbir prim vermedi. Cem Kaya ve Hukuk Bürosu şehitlerimiz ve devletimiz adına müdahil olduğu için hukuk bürolarına kapalı bir zarf içinde keleş mermisi gönderildi. Terör örgütleri tarafından telefon açılarak isimsiz mektuplarla eşi ve çoluk çocuğu tehdit edildi. 4 yaşındaki çocuğunu bile tehdit ettiler.(DHKP/C )"iddiasında bulundu.

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