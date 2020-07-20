Eski İstihbarat Daire Başkanı Orakoğlu: Azerbaycan’a yapılan saldırı 'Bir millet iki devlet' olarak Türkiye’ye de yapılmıştır

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin, "Azerbaycan’a yapılan saldırı 'Bir millet iki devlet' olarak Türkiye’ye de yapılmıştır" yorumunu yaptı.

Orakoğlu, "Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir! Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım, onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışılacaktır.. Azerbaycan’a yapılan saldırı “Bir millet iki devlet” olarak Türkiye’ye de yapılmıştır. Türk SilahlıKuvvetleri’ne (TSK) ait Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA)’nın kitle halinde Ermenistan sınırında uçması bu saldırının arkasında olan devletlere hem ikaz hem de gözdağıdır." ifadesini kullandı.

Orakoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Azerbaycan’a yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta tereddüt göstermeye-cektir’ açıklaması açık bir kararlılık ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

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