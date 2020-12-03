Eski İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Gül'ün şirketlerine, son iki yılda AKP'li ilçe belediyelerinden 9 ihale!

Eski AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Erkan Gül’ün Asist ve Native Teknoloji ve Bilişim şirketleri, son iki yıl içinde AKP’li ilçe belediyelerinden toplam 9 ihale aldı. Başakşehir, Esenler, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Üsküdar, Sultangazi ve Arnavutköy belediyelerinden alınan ihalelerin toplam bedeli 2 milyon 153 bin TL’yi buldu.

BirGün'de yer alan habere göre, eski AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Erkan Gül’ün sahibi olduğu “Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Ltd. Şirketi” son bir ay içinde AKP’li Üsküdar, Ümraniye ve Sultangazi belediyelerinden toplam bedeli 710 bin TL olan 3 ihale aldı. Erkan Gül’ün şirketlerinin ilçe belediyelerinden aldığı ihalelerin büyük kısmını “pazarlık” usulüne göre alması dikkat çekiyor. Ümraniye Belediyesi’nden en son aldığı, “Vatandaş Hizmet Yönetimi Portalı Hizmet Alımı İşi” ihalesi de “pazarlık” usulüne göre yapıldı.

Sultangazi Belediyesi’nin “pazarlık” usulüne göre 8 Ekim’de yaptığı, “SMS Gateway platformu, vatandaş hizmet portalı, yazılım alımı ve mevcut mobil anket portalının güncellenmesi” ihalesini Asist firması 255 bin TL bedelle aldı. Belediye, Asist Bilgi Teknolojileri firması ile 27 Ekim tarihinde sözleşme imzaladı.

Üsküdar Belediyesi’nin 13 Ekim’de pazarlık usulüne göre açtığı “vatandaş hizmet yönetimi portalı alım işi” ihalesini Asist 195 bin TL’ye üstlendi. Gül’ün firması Ümraniye Belediyesi’nin 5 Kasım’da pazarlık usulüne göre yaptığı “vatandaş hizmet yönetimi portalı hizmet alım işi” ihalesini ise 260 bin TL bedelle aldı. Ümraniye Belediyesi firma ile 24 Kasım’da sözleşme imzaladı.