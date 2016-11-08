"FETÖ/PDY soruşturması" kapsamında iki aydan uzun süredir tutuklu bulunan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tahliye edildi.

Doğan Haber Ajansı, Çapkın'ın, avukatı Fahrettin Kocagöz'ün itirazı üzerine nöbetçi hakimliğin kararıyla Pazartesi akşamı tahliye edildiğini bildirdi.

Çapkın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü "FETÖ/PDY soruşturması" kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 3 Eylül 2016'da tutuklanmıştı.

Avukatının itirazını değerlendiren Nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği, Çapkın'ın emekli olması ve mevcut delil durumu itibariyle tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, Çapkın hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

DHA, Çapkın'a savcılık ve hakimlik sorgusunda, kendi döneminde İstihbarat, Organize ve Terör şubeleri gibi kritik birimlere yapılan atamalara ilişkin sorular sorulduğunu bildirdi.

Çapkın ise ifadesinde şunları söylemişti:

"İstihbarat, KOM, TEM daire başkanlıkları merkezi planlama yaparak, il emniyet müdürlerine fazla takdir yetkisi bırakmadan merkezden atama yaptıklarından dolayı bu saydığımız şubelere direkt olarak müdahaleniz söz konusu olmamaktadır.

"Bu nedenle, İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atandığımda Türkiye gündeminde 2007 yılı itibariyle geniş yer bulan Ergenekon-Balyoz gibi davaların soruşturmalarını yürüten İstihbarat, KOM ve TEM birimlerinin mevcut kadrolarına müdahalem olmadı".