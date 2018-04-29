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BBC Türkçe

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli hakkında, 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. Çapkın hakkında tutuklamaya yönelik yakalama karar

29 Nisan 2018 20:30

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli hakkında, "Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY)" soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Hüseyin Çapkın hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Çapkın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra yapılan itiraz üzerine tahliye edilmişti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 'FETÖ'/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik' soruşturması kapsamında hakkında iddianameleri kabul edilen 15 eski vali ve kaymakamdan 13'ü tutuklu.

Şüpheliler hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Çapkın'ın yanı sıra, eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 23, 24, 25 Ağustos'ta Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılmasına karar verdi.

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 5 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.

Şüpheliler 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak", "anayasal düzeni silah zoru ile ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile suçlanıyor.

Mutlu'nun Diyarbakır Valiliği döneminde (2007/2010) kamu kaynaklarını Fethullah Gülen Cemaati'yle bağlantılı dershanelere gönderdiği de iddia ediliyor.

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