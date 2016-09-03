Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın 'FETÖ'den tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında, 30 Ağustos’ta İzmir’in Çeşme’deki villasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan İstanbul eski Emniyet Müdürü Vali Hüseyin Çapkın tutuklandı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Hüseyin Avni Mutlu da

aynı soruşturmada tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun da olduğu 6 merkez valisi, bir vali yardımcısı ile 3’ü kaymakam olmak üzere toplam 11 kişi, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.