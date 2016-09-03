T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın 'FETÖ'den tutuklandı

Çapkın, 3 ayrı konudan sorgulanmıştı

03 Eylül 2016 15:22

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında, 30 Ağustos’ta İzmir’in Çeşme’deki villasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan İstanbul eski Emniyet Müdürü Vali Hüseyin Çapkın tutuklandı.  "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın Silivri Cezaevi'ne konuldu.

 

Hüseyin Avni Mutlu da
aynı soruşturmada tutuklanmıştı

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun da olduğu 6 merkez valisi, bir vali yardımcısı ile 3’ü kaymakam olmak üzere toplam 11 kişi, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

 

ETİKETLER

Hüseyin ÇapkınFETÖadliyeye sevk edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24