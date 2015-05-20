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Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısına tutuklama istemi

Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun, 22 Temmuz Operasyonu'nun 3. dalgasında gözaltına alınmıştı

20 Mayıs 2015 10:47

22 Temmuz Operasyonu'nun 3. dalgasında gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdür eski Yardımcısı Hamza Tosun, tekrar gözaltına alınarak, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdür eski Yardımcısı Hamza Tosun, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı İsmail Uçar'a ifade verdi. İfadesinin ardından Hamza Tosun, " Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İstanbul 6. Sulh CezaHakimliği Hamza Tosun'un ifadesini alacak.

 

17 Aralık'ta yaptığı görüşmeler soruldu


Hamza Tosun'un avukatı Osman Ertürk, müvekkilinin Pazartesi günü savcı tarafından adliyeye çağrıldığını söyledi. Ancak müvekkili Tosun'un Ankara 'da yaşadığını belirterek talimatla ifadesinin alınmasını talep ettiklerini belirten avukat Ertürk, talebin kabul edilmediğini ve müvekkili hakkında gözaltı kararı verildiğini dile getirdi.

Avukat Osman Ertürk, müvekkilinin 1 Eylül 2014'te yapılan operasyonda da gözaltına alınıp serbest bırakıldığını ifade ederek, yeni delil bulunduğu gerekçesiyle müvekkilinin tekrar gözaltına alındığını kaydetti.

Savcılık sorgusunda, müvekkiline, 17 Aralık 2013 tarihinde yaptığı telefon görüşmelerinin sorulduğunu anlatan avukat Ertürk, "Müvekkilim o tarihte iki görüşme yapmıştır. Biri müvekkilimin Amerika'da yaşayan ve ticaretle uğraşan 25 yıllık arkadaşıyla yaptığı görüşmedir. Diğer görüşme ise müvekkilimin Fransa'da yaşayan akrabalarıyla yaptığı görüşmedir. Bunları detaylarıyla anlattık" dedi.

 

1 Eylül'de gözaltına alınmıştı



Hamza Tosun, 1 Eylül 2014'te, 22 Temmuz Operasyonu'nun 3. dalgasında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

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