Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen: Başakşehir çalıntı bir kulüptür

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen, Süper Lig'de şampiyon olan Başakşehir takımının 'çalıntı bir kulüp' olduğunu söyledi.

Sözcü'nün haberine göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı olduğu döneme atıf yaparak "Ben kurdum" dediği Başakşehir FK'nın 1990'daki kurucu başkanı dönemin İBB Başkanı Prof.Dr. Nurettin Sözen şunları söyledi: "Başakşehir teknik heyetini ve futbolcularını kutluyorum, yöneticilerini kutlamıyorum. Başakşehir'in -bu kelimeyi pek sevmem ama- çalıntı bir kulüp olduğunu söylemek mecburiyetindeyim. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'u, bakanlıktaki bir yakınım vasıtasıyla kurdum. Türkiye'nin en büyük spor kulübüydü. 20 dalda sporcuları vardı, federeydi. Liglerde görev yapıyorlardı. Ve Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün futbol takımıydı bu.

Belediye meclisinden, yönetim kurulundan karar almadan Başakşehir Futbol Kulübü kuruldu. Yani o kulüp, Başakşehir olarak ilan edildi. Şimdi de söyleniyor ki Katarlılara, Uzak Doğululara satılacak; hiçbir kamu kuruluşuna değil… Hani büyükşehirden koparır da Başakşehir Belediyesi'ne veya devletin bir kamu kuruluşuna bağlarsınız. Hayır! Sadece işadamlarının görev yaptığı, belli amaçlarla kurulmuş bir kulüp gibi büyükşehirden koparıldı.

"Hiçbir belediye organından izin almadan Başakşehir olarak ilan edildi"

Takımda bizim zamanımızdan kalma sporcular da var. Belediyenin olanaklarıyla, belediyenin statlarında yetiştiler. Ve de hiçbir belediye organından izin almadan, bir satış işlemi gerçekleşmeden kulüp, Başakşehir olarak ilan edildi. Bir bakıma ‘Benim kulübüm şampiyon oldu' diye seviniyorum. Ama ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden nasıl Başakşehir koparıldı' diye üzüntü duyduğumu söylemeliyim.

Başakşehir FK'yı kimin kurduğu belli değil. Piyasada iyi bilinen bazı işadamlarının kurduğu bir gerçek. Sayın Erdoğan da bunu Büyükşehir'den koparıp verilmesine göz yuman bir yönetici. Bana göre durum bu. Kendisinin kurmuş olması mecazi manada doğrudur."