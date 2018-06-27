Eski İstanbul Barosu Başkanı Kazan: Osman Kavala hakkında iddianame yazılmayarak esir muamelesi yapılıyor

Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, 8 aydır Silivri Cezaevi'ne tutuklu bulunan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, insan hakları aktivisti, iş insanı Osman Kavala hakkında henüz iddianame yazılmadığını duyurdu. Kazan, iddianame yazılmayarak, Kavala'ya "adeta esir muamelesi" yapıldığını ifade etti.

Avukat Turgut Kazan, Twitter'da, 1 Kasım 2017'den beri Silivri Cezaevi'de tutuklu bulunan Osman Kavala'yı ziyaret ettiğini yazdı. Kavala'nın telikeli sanıkların tutukluduğu, yüksek güvenlikli tek kişilik odada kaldığını belirten Kazan, görüşmenin OHAL kararnamesi uyarınca kamera ile gardiyan eşliğinde yapıldığını bildirdi. 8 aydır tutuklu bulunan Kavala hakkında henüz bir iddianame yazılmadığını belirten Kazan, "Oysa, darbe dönemlerinde bile, iddianame hemen yazılır, insanlar yargı önüne çıkarılırdı. Şimdi, iddianame yazılmayarak, tutukluya adeta esir muamelesi yapılıyor" dedi.

"Bütün tutuklular için, bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini bildirmeyi görev sayıyorum" diyen Kazan, Kavala'nın sağlığı ve moralinin iyi olduğunu yazdı.