Eski İsrailli komutandan: Türkiye'ye gitmeye niyetim yok

10 Türk vatandaşının ölümüne yol açan Mavi Marmara baskınından dolayı İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce hakkında tutuklama kararı çıkartılan İsrailli yetkililerden eski Askeri İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, tutuklama kararı için “Zaten Türkiye’ye gitmeye niyetim yok” yorumunu yaptı.

Jewish Press’in haberine göre, halen İsrail Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanlığı yapmakta olan Yadlin, hakkındaki tutuklama kararını değerlendirirken, “Zaten Türkiye’ye gitmeye niyetim yok, tıpkı Suriye’ye, İran’a veya Kuzey Kore’ye olduğu gibi” dedi.



İsrail'den Interpol'e 'Türkiye' çağrısı



Öte yandan İsrail'in, İstanbul 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Mavi Marmara davasında verdiği kararıyla ilgili olarak Interpol'e çağrıda bulunduğu bildirildi. Ma'ariv gazetesinin haberine göre, alınan kararın "siyasi nedenlerle lekelendiğini" iddia eden İsrail, Interpol'ü Türkiye'nin uluslararası tutuklama talebini reddetmeye çağırdı.

Gazze’ye 31 Mayıs 2010'da insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince düzenlenen saldırıya ilişkin davada dün, aralarında İsrail Genelkurmay eski Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashkenazi dahil dönemin dört üst düzey komutanı hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Sanıklar hakkında "kırmızı bülten" çıkarılması için Interpol'e yazı yazılmasına hükmedilmişti.



Karar ne anlama geliyor?



İstanbul 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar, söz konusu komutanların Türkiye'ye giriş yapmaları halinde tutuklanması anlamına geliyor. Komutanlar ayrıca Türkiye'yle iade anlaşması bulunan ülkelere girmeleri durumunda da tutuklanabilecek.

Interpol'ün Türkiye'nin uluslararası tutuklama talebine olumlu yanıt vermesi halinde, dört İsrailli komutan Interpol'e üye ülkelerden birine giriş yaptığında tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalacak.