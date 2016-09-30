Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres için cenaze töreni düzenlendi

Geçirdiği felcin ardından önceki gün 93 yaşında yaşamını yitiren eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in çok sayıda dünya liderinin katıldığı cenaze töreni düzenlendi. ABD Başkanı Obama ülkede tüm bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

ABD’de 6. defa yabancı bir devlet adamı için bayraklar yarıya indirildi.

Obama, Clinton, Mahmut Abbas

Törene ABD Başkanı Barack Obama, ABD eski başkanı Bill Clinton, eski dışişleri bakanı ve başkan adayı Hillary Clinton, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın katıldı.

Tel Aviv Havalimanı'na özel uçağı ile giden Obama'ya Dışişleri Bakanı John Kerry ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yanı sıra 33 Amerikan diplomat da eşlik etti. İsrail, Obama için havalimanında geniş güvenlik önlemi aldı.

Peres ailesi Mahmut Abbas'ı davet etti

Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mahmut Abbas'ın törene katılmak için yaptığı resmi başvuruyu onayladığını yazdı.

İsrail televizyonu Peres ailesinin Mahmut Abbas'ı kişisel olarak cenaze törenine davet ettiğini duyurmuştu. Mahmut Abbas 2010 yılı eylül ayından bu yana ilk kez İsrail'i ziyaret etmiş oldu.

Türk Dışişleri eski müsteşarı Türkiye'yi temsil edecek

Medyada yer alan haberlere göre, törende Türkiye'yi ise BM Daimi Temsilciliği'ne atanan dışişleri eski müsteşarı Feridun Sinirlioğlu temsil etti.

Sinirlioğlu İsrail ile Türkiye arasında Mavi Marmara gerginliğinin sona ermesi konusunda sergilediği çabaları ile tanınıyor.

İsrail polisinden yoğun güvenlik önlemi

İsrail polisi cenaze töreni nedeniyle güvenlik önlemlerini had safhaya çıkardı. Parlamento binası ile mezarlık arasındaki çok sayıda cadde cuma günü trafiğe kapatıldı. Yetkililer geçici olarak havaalanı ile Kudüs arasındaki otobanın da kapatılacağını duyurdu.

7 bin polis

Törende güvenliği 7 bin polis, sınır polisi ve gönüllü güvenlik görevlisi sağlıyor. İsrailli yetkililer cenaze töreni nedeniyle 60 özel uçağın ülkeye iniş yapmasının ve törene toplam 95 bin kişinin katılmasının beklendiğini açıkladı.

Peres için tören

İsrail Eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres için dün Kudüs'te İsrail Parlamentosu (Knesset) önünde bir tören düzenlendi. İsrail bayrağına sarılı tabutu bina önünde katafalka konuldu. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Nivlin ile Başbakan Benyamin Netanyahu katafalka çelenk bıraktı. Törene on binlerce İsrailli de katıldı.