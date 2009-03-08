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Dünya

Eski İsrail Başbakanı tecavüzle suçlanacak

Eski İsrail Devlet Başkanı Moşe Katsav'ın, bir dönem kendisi için çalışan bir kadına tecavüzle suçlanacağı bildirildi

08 Mart 2009 02:00

Eski İsrail Devlet Başkanı Moşe Katsav'ın, bir dönem kendisi için çalışan bir kadına tecavüzle suçlanacağı bildirildi.

İsrail Adalet Bakanlığı, Başsavcı Meni Mazuz'un, adını temize çıkarmak için yargılanmak istediğini söyleyen Katsav'ı tecavüzden suçlamaya karar verdiğini açıkladı.

Katsav, 4 eski kadın çalışanının kendisini cinsel taciz ve tecavüzle suçlaması üzerine 2007 yılı haziran ayında, 7 yıllık görev süresi dolmadan iki hafta önce istifa etmişti.

Moşe Katsav, hakkındaki suçlamalarla ilgili olarak yanlış bir şey yapmadığını, siyasi bir komplonun kurbanı olduğunu savunmuştu. Katsav'ın yerine İsrail Devlet Başkanlığı’na Şimon Peres gelmişti. (AA)

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