Eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron hayatını kaybetti.

2006 yılında felç geçirerek komaya giren eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İsrail basınında dün yer alan haberlerde, Şaron’un durumunun kötüye gittiği belirtilmişti.

85 yaşındaki Şaron'un ölüm haberini, İsrail Ordu Radyosu duyurdu.

Tel Aviv'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şaron'un, Necef'te, 2000'de ölen karısı Lili'nin yanına gömüleceği açıklandı.

Ariel Şaron kimdir?

2001 ile 2006 yılları arasında İsrail başbakanlığı yapan Ariel Şaron (d. 26 Şubat 1928), mecliste 2 sandalyesi olan Kadima Partisi'nin kurucusu ve ilk lideriydi.

İşçi Partisi’nin eski lideri, rakibi Ehud Barak gibi asker kökenli olan Şaron, orduya 14 yaşında girdi. Şaron, ordu bünyesinde özel komando birliği kurarak ülke güvenliğinin korunmasında etkin görev üstlendi. Şaron, askerliğinin yanında Tel Aviv Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi gördü. Ehud Barak'ın da katıldığı 1967'deki 6 Gün Savaşı'nda yer alan Şaron, 1972'de ordudan ayrıldı.

Aradan 1 yıl geçmeden 6 Ekim 1973'de, Mısır'ın tüm Sina Yarımadası'nı aldığı büyük zaferiyle sonuçlanan, İsrail'in en büyük dini bayramına denk gelen Yom Kippur Savaşı'nda orduya geri çağrıldı. Knesset'e 1973'te seçilen Şaron, 1 yıl sonra istifa ederek dönemin Başbakanı İzak Rabin'e güvenlik danışmanı oldu.

Ariel Şaron'un 2000 yılında Kudüs'teki El Aksa camii'ne polis koruması altında yaptığı ziyaret ve verdiği demeç Filistin'lilerin 2. İntifada (ayaklanma)'yı başlatmalarına neden oldu ve bir provokasyon olarak görüldü.

Şubat 2001 tarihinde yapılan Başbakanlık seçimini rakibi Ehud Barak'a karşı yüzde 60'ı aşkın oyla kazandı.

Başbakan olduğu 2001’de Şaron, işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimlerinin kurulmasını desteklese de 2005 yılında İsrail askerlerinin Gazze ve Batı Şeria’daki dört yerleşimden çekilmesini emretti. Bu kararıyla İsraillilerin büyük tepkisini çeken Şaron, partisi Likud’dan ayrılarak Kadima’yı kurdu ve meclisi feshetti.

Sabra ve Şatilla katliamlarının sorumlusuydu

16 Eylül 1982 tarihinde İsrail yanlısı milisleri Batı Beyrut'ta Sabra ve Şatilla adındaki Filistin mülteci kamplarını basarak çocuklar dahil binlerce (700 ile 3500 arasındadır) kişiyi katlettiler. Sabra ve Şatilla katliamı katliamında İsrail'in eski Başbakanlarından olan Ariel Şaron'un rolü olduğu ortaya çıkmıştı.

Sabra ve Şatilla katliamları

16 Eylül 1982 tarihinde İsrail yanlısı milisleri Batı Beyrut'ta Sabra ve Şatilla adındaki Filistin mülteci kamplarını basarak çocuklar dahil binlerce (700 ile 3500 arasındadır) kişiyi katletti. Sabra ve Şatilla katliamı katliamında dönemin Savunma Bakanı olan Ariel Şaron'un rolü olduğu ortaya çıkmıştı.

‘Tankların üzerinde ayrı bir mutlu hissediyorum’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Davos'ta yaşanan 'One Minute' krizinde anlattığı, “Tanklar üzerinde Filistin'e girince kendimi daha mutlu hissediyorum” diyen İsrail Başbakanı'nın ismini Ariel Şaron olarak açıklamıştı.