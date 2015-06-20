Eski IŞİD militanından iddia: Ortada asker yok, Türkiye'den Suriye'ye geçiş kolay!

Al Monitor adlı site, Ortadoğu’da terör estiren IŞİD’in eski militanı olduğunu iddia eden bir gence ait video yayımladı.

Gazeteci Amberin Zaman’ın Al Monitor’de yayımlanan haberine göre 25 yaşındaki Hüseyin Mustafa Peri, İstanbul’un Güngören semtindeki bir fırında çalışırken tanıştığı İbrahim Usame’nin de etkisiyle IŞİD’e katılmaya karar vermiş.

‘IŞİD tipinde….’

Amberin Zaman, kendisine ulaştırılan videoda bahsi geçen yerlere gittiğini, ancak Peri’yi tanıyan ya da hikayesini doğrulayan hiç kimseye ulaşamadığına dikkat çekti.

Zaman, buna karşılık, Güngören’de Peri’nin anlattığı gibi ‘benzer tişörtler ve kargo pantalonlar giyen, kendi aralarında Arapça konuşan‘ kişi ler gördüğünü vurgulayıp bu erkeklerin ‘IŞİD tipinde‘ olduğunu belirtti.

‘Türkiye’den Suriye’ye geçiş kolay’

“İbrahim Usame, numara verdi. Daha sonra ben numarayı aradım. Gaziantep’e geçmemi istediler” diyen Peri, yolculuğunuysa şöyle anlattı:

“Gaziantep’te işte… görüştüm şahısla. O da direkt zaten taksiye binmemi söyledi. Ondan sonra bir yere bıraktı. Bir minibüs geldi beni içeri aldı, ondan sonra sınıra götürdü. Sınırda bir köy vardı, o köyden geçiş yaptık.”

Türkiye’den Suriye’ye geçişin kolay olduğunu söyleyen Peri, “Geçerken kaçakçı koşmamızı istedi. Sırt çantalarımızla koştuk. Ben asker görmedim. Tahminen geçiş kolay, 50 metre koştum ve herhangi bir sorun görmedim” diye anlattı.

‘IŞİD’e katılan Türkiyelilerin yaş ortalaması 20-22′

Suriye’ye geçtikten sonra herkesin kendi ülkesinden gelen insanlarla bir arada tutulduğunu anlatan Hüseyin Mustafa Peri, burada aldıkları dini eğitim hakkında bilgi verdi. Eğitimlerinin bitmesinin ardından dağıtım yapıldığını belirten Peri, Türkiyelilerden oluşan bir birlik kurulduğu ve birliğin başına Ebu Usame el Kürdi isimli bir kişinin getirildiğini belirtti.

Türkiye’den IŞİD’e katılanların yaş ortalamasının 20-22 arasında olduğunun altını çizen Peri, konuşmasında sıklıkla Konya’dan IŞİD’e katılanlar olduğunu dile getirdi.

“Konya’da cemaat yapılanmaları var. Murat hocanın cemaati, Alaaddin Palevi hocanın cemaati… Bu tür cemaatler cihadi cemaatler” diyen Hüseyin Mustafa Peri’ye göre, bu konuda kitap yazan belirli hocalar var ve bu isimlerin devletin gözünden kaçması mümkün değil.

‘IŞİD’le Türkiye takas yapmış olabilir’

IŞİD’in Türkiye’ye ‘küfür devleti‘ olarak baktığını belirten Peri, bu rağmen örgüt kontrolündeki bölgedeler Türkiye’den getirilen malların satılmasının kendisini şaşırttığını anlattı:

“Benim tahminim, bir petrol, mazot anlaşması olabilir veyahut bir su anlaşması olabilir; baraj, Fırat, Dicle… Artık bilmiyorum nasıl şekilde” diyen Peri konuşmasını şöyle sürdürdü: “İslam Devleti’ne katılmadan önce televizyonda gördüğüm bir şey vardı. Musul’da Türkler esir alınmıştı. Bunu sormuştum Ebu Usame el Kürdi’ye. Onun düşüncesi şu, Türkiye’de hapiste bulunan bazı Müslümanlar var. Onlarla takas yapıldığını, işte ticari anlaşma, petrol anlaşması. Buna ek olarak esirler mevzusu…”