T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'dan Hamaney'e 'üçüncü mektup'

"Dolatebahar" adlı internet sitesinde yayımlanan mektubunda Ahmedinejad, yargıyı eleştirdi

24 Mart 2018 17:14

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülke lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdığı son mektupta "yargının ifade özgürlüğünü kısıtladığını" belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı'na yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" adlı internet sitesinde yayımlanan mektubunda Ahmedinejad, yargıyı eleştirdi.

Hamaney'in Nevruz Bayramı münasebetiyle yaptığı konuşmada ifade özgürlüğünden bahsettiğine işaret eden Ahmedinejad, "Sizin konuşmanızda beyan ettiğiniz ifade özgürlüğü anayasada da garanti altına alınmıştır ancak yargı sizin bu konudaki görüşlerinize riayet etmiyor." ifadesini kullandı.

Ahmedinejad, İran lideri Hamaney'den ülkede ifade özgürlüğünün hakim kılınması amacıyla mahkemelerdeki duruşmaların halka açık bir şekilde yapılması ve yargıya yöneltilen tüm şikayetleri araştırmak için "bağımsız ve güvenilir" merciler oluşturulması konusunda ilgili makamlara talimat vermesini talep etti.

Ahmedinejad, eski yardımcıları Hamid Bakayi ve İsfendiyar Rahim Meşai'nin "yolsuzluk" suçundan tutuklanmasını yargının "siyasi işlerinin bir numunesi" olarak nitelendirdi.

Eski Cumhurbaşkanı'na yakınlığıyla bilinen Baharnews haber sitesi, birkaç gün önce Ahmedinejad'ın 19 Şubat ve 13 Mart tarihlerinde Hamaney'e hitaben yazdığı iki mektubu yayımlamıştı.

İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi "yolsuzluk" iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına mahkum edilerek, cezaevine konulmuştu. Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısının "yolsuzluk" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasına sessiz kalmakla suçladığı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi İranlı komutan ile arasındaki "iş ilişkilerini" açıklamakla tehdit etmişti.


Hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı döneminin cumhurbaşkanı yardımcısı ve dünürü İsfendiyar Rahim Meşai de Tahran Devrim Mahkemesinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ahmedinejad, yargının kararlarına karşı çıkarak Yargı Erki'nin kendi yolsuzluğunu bu gibi adımlarla örtbas etmek istediğini belirtmişti. Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei ise eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı yardımcıları hakkında açılan yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili hukuki süreci baltalamaya çalışmakla itham etmişti.

ETİKETLER

Mahmud AhmedinejadmektupHamaney

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24