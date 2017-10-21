Eski Irak Parlamentosu üyesi: Kerkük'te etnik gerginlik artabilir

Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül bağımsızlık referandumuna kattığı tartışmalı bölgeleri geri aldı. Irak Başbakanı Haydar el İbadi, İran destekli Şii ağırlıklı milis gücü Haşdi Şabi’nin de desteğiyle IKBY'nin Peşmerge güçlerini Kerkük’ten çıkardı. İbadi, Mesud Barzani’ye diyalog çağrısı yapsa da bölgedeki huzursuzluk ve güvensizlik ortamı gün geçtikçe büyüyor. Dr. Muhammed Kayani, “Kerkük’teki durum iyi değil. Etnik gerginlik her geçen gün biraz daha tırmanıyor” dedi.

IKBY, Irak güçleri operasyonuyla 2014 sınırlarına çekilmek zorunda kaldı. Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri Kerkük, Şengal ve Mahmur'u çok kısa bir sürede çatışmadan Peşmerge'den aldı. Bölgede gerginlik devam ediyor.

Iraklı siyasetçi Dr. Muhammed Kayani Birgün'ne konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:



Etnik tartışmalar

Türkmen milliyetçilerinin, Irak ordusunun kontrolü ele geçirmesiyle kentteki Kürt sembollerine saldırarak, etnik gerginliği artırdığını söyleyen Kayani, “Öte yandan Barzani medyası, süreçteki popülariteyi kazanmak için Kürt milliyetçiliğini tetiklemeye çalışıyor” diye konuştu. Kerkük’teki Kürt nüfusunun, Kürdistan bayrağını yakan bazı Türkmenlerle karşı karşıya gelebileceğini belirten Kayani, “Yakın zamanda, kentin farklı sakinleri arasında ayrışmaya neden olacak etnik bir tartışma alevlenebilir. Kaos yaşanabilir” ifadelerini kullandı.



Türkiye ve İbadi’ye imtiyaz

Süreçte saf dışı bırakılan Barzani’nin, Kürtler arasındaki otoritesine yeniden kavuşmak için İbadi’ye birçok konuda imtiyaz sunabileceğinin altını çizen Kayani, “Barzani’nin eski gücüne kavuşmak için Türkiye’ye de birçok hizmet sunabileceğini düşünüyorum” dedi. Kayani, Irak merkezi hükümetinin Erbil’i de ele geçirmesi durumunda ise Barzani’nin nasıl bir hamle yapacağının kestirilmesinin zor olacağını kaydetti.

Türkiye’nin etkisi kalmayacak

İran’ın başından beri Irak politikasında etkili olmak istediğini vurgulayan Kayani, İran’ın, son gelişmelerle birlikte bölgedeki nüfuzunu artırdığına dikkati çekerek, “Bu nüfuz daha da ileri giderek Kürdistan bölgesinde de hissedilir hale gelecek” diye konuştu. Kayani, IKYB’nin etkisizleştirilmesiyle Türkiye’nin Ortadoğu’da hiçbir etkisi olmayan devlet konumuna geleceğini savunarak, “Bölgede Kürtlerin siyasal varlığının olması Türkiye açısından çok önemli. Aksi takdirde Türkiye, saldırgan ama hedefine ulaşamayan bir ülke olarak kalacaktır” dedi.