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Dünya

Eski İngiltere Başbakanı, yeni işine başlıyor

Cameron, projelerinde 15-17 yaş arasındaki gençleri hedef alacak

13 Ekim 2016 14:38

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron, Ulusal Vatandaşlık Servisi’nde (National Citizen Service) yeni işine başlayacak. Cameron, geçtiğimiz haziran ayında görevinden istifa etmişti.

Cameron, gençleri çeşitli projeler ve aktivitelerle çalışma hayatına hazırlamayı amaçlayan Ulusal Vatandaşlık Servisi’ndeki idarecilere başkanlık edecek. Daily Telegraph’a yazdığı makalede, göreve başlamaktan duyduğu heyecanı anlatan Cameron, 2011 yılında kurulan servisin bugüne kadar başardığı en büyük işlerden biri olduğunu söyledi.

Cameron’ın sorumlulukları arasında kıdemli sektör liderleri ve patronları ile temsilcileri bir araya getirerek kurumunun daha fazla gence ulaşması bulunuyor. Cameron, projelerinde 15-17 yaş arasındaki gençleri hedef alacak. Referendum sonrasında başbakanlıktan istifasını sunan Cameron, geçen ay da milletvekilliğinden istifa etmişti.

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