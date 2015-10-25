Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Irak işgalindeki 'hataları' için özür diledi

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, 2003'te ABD öncülüğündeki Irak işgalinde yapılan hatalardan dolayı özür diledi. Hata kapsamında kimyasal silah programına dair aldıkları istihbaratın yanlışlığını gösteren Blair, “Saddam Hüseyin’in uzaklaştırılması için özür dilemesinin zor olduğunu” söyledi. Blair, IŞİD'in ortaya çıkmasında Irak savaşının da payı olduğunu kabul etti.

CNN'de Fareed Zakaria'ya konuşan Blair, Irak işgali hakkında "Aldığımız istihbarat yanlış olduğu için özür dilediğimi söyleyebilirim. Ayrıca planlamadaki bazı hatalar ve, şüphesiz, rejimi ortadan kaldırır kaldırmaz yaşanacaklarla ilgili anlayışımızdaki hatadan ötürü özür dilerim" dedi.



BBC'nin haberine göre; Blair, Parlamento'da ve Irak Soruşturma Komisyonu'nda bu iki mevzuya ilişkin özür dilemişti.

Irak savaşı konusunda bütünlüklü bir özür dilemekten kaçınan Blair, "Saddam'ı uzaklaştırdığımız için özür dilemem zor. Bugün, 2015 yılından bakınca bile, orda olmaması, olmasından daha iyi" diye konuştu.



“IŞİD'in ortaya çıkmasında Irak işgalinin payı var”



Blair, “Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) ortaya çıkmasının ana nedeni 2003'teki Irak işgâli” yönündeki görüşte "doğruluk payı" olduğunu da itiraf etti:

“Elbette, 2003'te Saddam'ı deviren bizlerin 2015'teki durumdan sorumlu olmadığımızı söyleyemezsin. Fakat şunları görmek de önemli: Bir; 2011'de başlayan Arap Baharı'nın da bugünkü Irak üzerinde etkileri var. İki; IŞİD, Irak değil, Suriye'deki ortamda sivrildi."

Zakaria'nın, "Irak'a girme kararı nedeniyle 'savaş suçlusu' olarak yaftalanmasına ilişkin kendini nasıl hissettiği sorusuna" cevabında Blair, "O dönemde doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım" yanıtını verirken, "Şimdi, doğru ya da yanlış... Herkesin o konuda kendi yargısı olabilir" dedi.