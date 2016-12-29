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Spor

Eski İngiliz futbolcu Gascoigne karıştığı kavga sonucu hastanelik oldu

Kavgaya ilişkin İngiliz polisi soruşturma başlattı

29 Aralık 2016 00:44

Eski İngiliz futbolcu Paul Gascoigne, Londra'da bir otelde karıştığı kavganın ardından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Londra'da otelde konaklayan Gascoigne ile diğer müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü arbede yaşandı.

Olayın büyümesinin ardından çıkan kavgada aldığı darbeyle merdivenlerden yuvarlanan 49 yaşındaki eski futbolcu, kafasından yaralandı ve hastaneye götürüldü.

Emniyet birimlerince de doğrulanan olayın ardından hastanede kontrol altında tutulan Gascoigne'in sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın zamanda taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi.

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Paul Gascoigneİngilterekavga

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