Eski İngiliz bakan Stonehouse'un kabarık suç dosyası

T24 - İngiliz devlet arşivlerinde 30 yıllık gizliliği sona erdiği için açıklanan belgelere göre, eski bir İşçi Partili Bakanın, eski Çekoslavakya devleti hesabına casusluk yaptığı ortaya çıktı.

Guardian gazetesinin haberine göre, 1970'li ve 80'li yıllara ışık tutan belgelerde bir İşçi Partili bakanın, bakanlığı sırasında dahi Çekoslavakya'ya casusluk yaptığı ve bu ortaya çıktığında Margareth Thatcher hükümetinin olayın üstünü örttüğü belirtiliyor.

Belgelere göre, ajanlık yaptığından daha önceki dönemlerde de şüphelenilen John Stonehouse'un Çek gizli servisine bilgi aktardığı, Doğu Bloğu'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan bir Çek muhbirin verdiği bilgilerle 1980 yılında kesinleşiyor.

Ancak başbakanlık konutunda içişleri bakanı, adalet bakanı ve Başbakan Thatcher arasında yapılan bir toplantıda Stonehouse'un yargılanmasından elde edilecek bir şey olmadığına karar verilip, bilgilerin gizli tutulması kararlaştırılıyor.



Ayda 5 bin sterlin

Stonehouse'un ajanlık yaptığının kesinleştirilmesiyle birlikte, İngiltere'de bakan düzeyinde bir kişinin başka bir ülke hesabına çalıştığı da ilk kez kamuoyu önünde kayıtlara geçirilmiş oldu.

Çek muhbirin açıklamalarına yer veren belgeler, 1964'ten itibaren Havacılık Bakanlığı yapan Stonehouse'un Çek gizli servisine hükümetin plan ve politikalarıyla ilgili bilgi verdiği, ayrıca uçak teknolojisi gibi alanlarda da konumu sayesinde elde ettiği bilgileri Çekoslavakya'ya aktardığına işaret ediyor.

Stonehouse'a bu hizmetleri için o dönem aylık 5 bin sterlin para ödenmiş.



İntihar süsü

Eski bakanın, sonraki dönemlerde mali sorunlarından kurtulmak için giysilerini deniz kenarında bırakarak intihar ettiği süsü verdiği ve eşini terk edip sevgilisiyle Avustralya'ya kaçtığı da biliniyor.

Stonehouse sonrasında yakalanarak hırsızlık ve dolandırıcılıktan yedi yıl hapse mahkûm edilmişti.