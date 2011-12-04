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Dünya

Eski IMF başkanının yeni vukuatı PARİS (A.A)

04 Aralık 2011 18:02

-Eski IMF başkanının yeni vukuatı PARİS (A.A) - 04.12.2011 - New York'ta bir otel görevlisi kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan, ancak daha sonra hakkında açılan davada takipsizlik kararı verilen eski IMF başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın, 2006 yılında Paris'te hayat kadınlarının bulunduğu ormanın yakınlarında polis tarafından sorgulandığı ortaya çıktı. Söz konusu iddialarla ilgili basına konuşan İçişleri Bakanı Claude Gueant, Strauss-Kahn'ın, 2006 yılında Boulogne ormanları yakınında akşam saatlerinde polis tarafından rutin güvenlik kontrolünden geçirildiğini teyit etti. Fransız bakan, rutin güvenlik kontrolünün ardından Strauss-Kahn hakkında yasal işlem yapılmadığını söyledi. Boulogne ormanları, akşam saatlerinde müşteri arayan çok sayıda hayat kadınının uğrak yeri olmasıyla tanınıyor. New York'taki skandalın ardından Fransız gazeteci yazar bir kadın tarafından da cinsel tacizle suçlanan Strauss-Kahn, ''zaman aşımı'' gerekçesiyle bu suçlamadan da yargılanmaktan kurtulmuştu.

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