Eski IMF Başkanı'nın spermi bulundu!

T24- Ev hapsinde tutulan eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn hakkındaki suçlamayla ilgili yeni gelişme var. Saldırıya uğradığını iddia edilen kadının giysilerinde, Straus-Kahn'a ait sperm kalıntıları bulunduğu belirtildi.



IMF'nin eski başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın saldırısına uğradığını söyleyen kadın çalışanın giysilerinde Kahn'a ait sperm kalıntısının bulunduğu bildirildi.

Amerikan NBC kanalının haberinde, kaldığı otelin çalışanına cinsel saldırı suçlamasıyla ev hapsinde bulunan Dominique Strauss-Kahn'a ait DNA'nın, saldırdığı kadın çalışanın giysilerinde tespit edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili kısa zaman içinde yetkililerin bir açıklama yapması bekleniyor.

New York'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından 7 ayrı suçtan yargılanması kararlaştırılan 62 yaşındaki Kahn, Manhattan'da bir apartman dairesinde 24 saat ev hapsinde tutuluyor.

Elektronik kelepçeyle hareketleri izlenen Kahn'ın yanında kendi yararı için devamlı olarak silahlı güvenlik memuru bulunuyor.

Strauss-Kahn'ın avukatları, savunmalarda 'gönüllü birliktelik' üzerinde dururken, IMF'nin eski başkanıyla ilgili bir sonraki duruşma 6 Haziran'da yapılacak.

