Eski IMF Başkanı tahliye edildi

T24 - Kaldığı otelde çalışan bir kadına cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn serbest bırakıldı. Elektronik kelepçe ile hareketleri izlenecek Kahn 24 saat ev hapsinde olacak.



New York'ta kaldığı otelin çalışanına cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Uluslararası Para Fonu (IMF) eski başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın, bu akşam Türkiye saatiyle 23.00'e doğru kentin Manhattan bölgesinin kuzeydoğusunda yer alan Rikers Island hapishanesinden serbest bırakıldığı açıklandı.



New York'ta dün çıkarıldığı mahkeme tarafından 7 ayrı suçtan yargılanması kararlaştırılan Strauss-Kahn'ın avukatlarının kefaletle şartlı serbest kalma talebi mahkemece kabul edilmişti. Kahn'ın, 1 milyon dolar kefaletle ev hapsine gönderilmesine karar verilmişti.



62 yaşındaki Kahn, Manhattan'da bir apartman dairesinde 24 saat ev hapsinde olacak.



Elektronik kelepçe ile hareketleri izlenecek Kahn'ın yanında, kendi yararı için devamlı olarak silahlı bir güvenlik memuru bulunacak.





