Eski IMF Başkanı Strauss-Kahn serbest bırakıldı

T24 - Fuhşa iştirak ve görevi suistimal suçuyla dün Lille kentinde gözaltına alınan eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn serbest bırakıldı.

Strauss-Kahn, IMF başkanı olduğu dönemde, Paris, Lille ve Washington'da önemli iş adamları tarafından kendisi için düzenlenen partilere katılmak ve bunun karşılığı bu iş adamlarına çıkar sağlamakla suçlanıyor.

ABD'de bir otel görevlisine tecavüz suçlamasıyla uzun süre gözaltında tutulan Strauss-Kahn hakkında açılan dava delil yetersizliği gerekçesiyle düşmüştü.

Fransa'da yine Strauss-Kahn hakkında, bir gazeteci ve yazar kadın cinsel taciz suçlamasıyla dava açmış, bu suçlama da zaman aşımı gerekçe gösterilerek düşürülmüştü.

ABD'deki skandaldan önce Strauss-Kahn, cumhurbaşkanlığı seçiminin en şanslı adayı olarak gösteriliyordu.