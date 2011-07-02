Eski IMF Başkanı özgürlüğünü İtalyan yemeğiyle kutladı

T24- Cinsel saldırıyla suçlanarak tutuklanması ve dün mahkemece kefaletsiz serbest bırakılmasıyla hayatı bir anda yeniden değişen IMF eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn, akşam yemeğini Manhattan'da pahalı bir İtalyan restoranında yedi.

ABD'den Paris'e havalanmaya hazırlanan bir uçaktan 14 Mayıs'ta gözaltına alınan Strauss-Kahn, özgürlüğe tekrar adım atması sonrasında ilk akşam yemeği için evinden, karısı ve iki kişiyle birlikte korumaların eşliğinde çıkarak restorana gitti.

Öte yandan siyasal destekçileri, hakkındaki suçlama ve tutuklanmasından ötürü IMF Başkanlığından istifa etmek zorunda kalan Strauss-Kahn'ın, hala Fransa

politikasına geri dönebileceği ve gelecek yıl yapılacak seçimlerde Fransa Cumhurbaşkanlığına aday olabileceği yolundaki iyimserliğini sürdürüyor.

New York'taki olay öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları, Strauss-Kahn'ı Sosyalist Parti'nin güçlü aday adayı ve cumhurbaşkanlığının, şimdiki lider Nicolas Sarkozy karşısında da favorisi olarak gösteriyordu. Ancak cinsel saldırı suçlaması ve gözaltına alınması, hayatını birdenbire değiştirdi.

Strauss-Kahn'ın destekçilerinden olan Michele Sabban, BFM TV'de yaptığı açıklamada, serbest bırakılma kararını, "bu çok büyük bir adım ve umutların tekrar yükselmesi" ifadeleriyle yorumladı. Sabban, Sosyalist Parti'nin, cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirleme sürecini, "birdenbire suçsuz bulunabileceği" olasılığı karşısında nezaketen ertelemesi gerektiğini belirtti.

Dominique Strauss-Kahn'ın Sosyalist Parti'deki aday adayı olması halinde, karşısındaki en güçlü aday adayı olarak gösterilen Francois Hollande da sürecin ertelenmesine yeşil ışık yaktı.

Aday adaylarının 13 Temmuz'a kadar ortaya çıkmaları ve Ekim ayında da aday seçiminin yapılması planlanıyordu. Ancak Hollande, France-Info radyosuna yaptığı açıklamasında, "Ben aday adaylığı açıklama tarihinin Ağustos sonuna kadar ertelenmesini destekliyorum" dedi.

Strauss-Kahn, New York mahkemesince suçsuz bulunsa bile, bu olayın ve Fransa'daki geçmişinin, adaylık sürecinde kendisini kovalayacağına dair kötümser senaryolara da var. Strauss-Kahn'ın yeni duruşması 18 Temmuz'da. Bu tarihte suçsuzluğuna karar verilse bile, Fransa'nın saygın üniversitelerinden Siyasal Bilgiler'e bağlı bir düşünce kuruluşunun siyasal analisti Bruno Cautres, eski IMF Başkanının siyasal istikbali konusunda kötümser.

Cautres, "Strauss-Kahn'ın imajı tamamen değişti. Fransız halkı onun gerçekten nasıl biri olduğunu, daha önce bilmiyordu" görüşünü savundu.