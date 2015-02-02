Eski IMF Başkanı kadın pazarlamaktan yargılanıyor

Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, iş ilişkilerini kullanarak Fransa'da Paris ve Lille'de, ABD'de de Washington DC'de yapılan "seks partileri" için kadın pazarlamakla suçlanıyor.



Kahn daha önce Lille'deki söz konusu otelde "seks partilerine" katıldığını itiraf etmiş, ancak oradaki bazı kadınların "seks işçisi" olduğunu bilmediğini söylemişti. Davada Kahn'la birlikte 14 sanık bulunuyor.



BBCTürkçe'nin haberine göre, duruşmanın üç hafta sürmesi ve Strauss-Kahn'e ifade verme sırasının en erken 10 Şubat'ta gelmesi bekleniyor.

Fransa'da seks işçileriyle birlikte olmak yasaya aykırı değil ancak bir başkasına fuhuş imkanı sağlamak ya da şirket fonlarından bu amaçla ödeme yapmak aykırı.

10 yıl hapis ve 1.5 milyon Euro para cezası alabilir

Eski IMF Başkanı suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis ve 1,5 milyon Euro'ya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Kahn 2011 yılında da ABD'de bir otel çalışanını taciz etmekle suçlanmış, bunun üzerine IMF'deki görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Dört gün tutuklu kalan Kahn hakkındaki suçlama, daha sonra savcılar tarafından düşürülmüştü. Gerekçe olarak otel çalışanı Nafissatou Diallo'nun ifadelerindeki tutarsızlık ve geçmişi hakkında yalan söylemesi gösterilmişti.



Diallo daha sonra Kahn ile anlaşmaya varmış ve adli süreç kapanmıştı.