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Dünya

ESKİ IMF BAŞKANI HAKKINDA YENİ İDDİALAR PARİS (A.A)

19 Temmuz 2011 19:48

-ESKİ IMF BAŞKANI HAKKINDA YENİ İDDİALAR PARİS (A.A) - 19.07.2011 - Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn hakkında, kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulunan Fransız gazeteci ve yazar Tristane Banon'un annesi Anne Mansouret, Strauss-Kahn'ın kendisiyle de cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı. L'Express dergisinin internet sitesinde çıkan habere göre Mansouret, 13 Temmuz'da polise verdiği ifadede, 2000 yılında, OECD'nin Paris'teki merkezindeki bir büroda Strauss-Kahn'la birlikte olduğunu söyledi. Strauss-Kahnn'la birlikte olduğunu söyleyen kadının kızı Tristane Banon, yine 13 Temmuz'da poliste verdiği ifadede, daha önce Strauss-Kahn hakkında yönelttiği cinsel saldırı suçlamalarını yinelemişti. Paris savcısı, genç gazetecinin, Strauss-Kahn'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayet başvurusunda bulunmasının ardından geçen hafta hazırlık soruşturması başlatmıştı. Savcılık bürosundan yapılan açıklamada, ABD'de cinsel saldırı suçuyla 1,5 ay tutuklu kaldıktan sonra kefaletsiz serbest bırakılan Strauss-Kahn hakkında Banon'un şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Banon, 5 Temmuz'da Strauss-Kahn'ı, 2002'de kendisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle şikayet etmişti. Söz konusu davanın aylarca, hatta yıllarca sürebileceği belirtiyor. 31 yaşındaki Banon, 2007'de bir televizyon programında, o tarihten beş yıl önce Strauss-Kahn'ın tecavüz girişimine uğradığını açıklamıştı.

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