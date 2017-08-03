Eski İçişleri Bakanı'nın kardeşi yanarak hayatını kaybetti!

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu'nun kardeşi Doktor Abdi Gazioğlu, yangında hayatını kaybetti.
Hürriyet'in haberine göre, Orhaneli ilçesine bağlı Sadağ Mahallesindeki bulunan çiftlik evinde gece piknik tüpü üzerinde çay demleyen Abdi Gazioğlu, yangın çıkınca söndürmeye çalıştı.
Bu sırada tüpün patlaması sonucu, Dr. Abdi Gazioğlu bir anda alevlerin içinde kalarak dışarıya çıkamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından Dr. Abdi Gazioğlu’nun cesedi oda içinde bulundu.