Eski İçişleri Bakanı Tantan: Türkiye, Esad'ın af kararı ve iç savaşın bittiği gerçeğini gözeterek sığınmacı sorununu çözmeli

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, son dönemin en çok tartışılan konularından biri olan sığınmacılar hakkında, "Suriye lideri Beşşar Esad’ın 'genel af' niteliğindeki kararnameyi imzaladığı ve ülkedeki iç savaşın artık sona erdiği gerçeğini gözeterek Türkiye sığınmacı sorununu çözmelidir. İç hukukumuzda da sığınmacıların durumunu belirleyen yasa ve yönetmelikler geri dönüş için gerekli yetkiyi 'siyasi irade'ye vermiştir" dedi.

Tantan, Cumhuriyet gazetesi için kaleme aldığı "Sessiz değil sesli işgal!" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"30.11.1994 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 29. maddesine göre İçişleri Bakanlığı’nın yetkisinde olmak üzere 'milli emniyet veya kamu düzeni' sebebi ile sığınmacıların sınır dışı edilebileceği hüküm altındadır. Türkiye ile Suriye arasında 'yasadışı göçmenler'in geri kabulüne ilişkin 24.06.2003’te 4901 sayılı yasa ile yürürlüğe giren 'geri kabul' anlaşması uygulanarak da 'geçici sığınmacılar' Suriye’ye yasal zeminde iade edilebilir. İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Planı, 2005 yılında son halini alarak AKP hükümeti döneminde hazırlandı. Henüz 2005 yılında sanki Arap Baharı’nın yaratacağı göç dalgası bilinerek Türkiye’nin göç politikasına müdahale edilmesi tesadüf olabilir mi?

Cumhuriyet tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bu göç akını, artık sessiz işgal olmaktan çıkmış sesli bir işgale dönmüştür. Türkiye, AB tarafından kendisine dayatılan eylem planını yırtıp atarak yerli ve milli bir 'Göç ve Sığınmacı Eylem Planı'nı uluslararası hukuk çerçevesinde yeniden oluşturmak zorundadır. Sessiz işgalin sesli işgale dönüşmesine dur demek hepimizin; bu ülkenin kurucu iradesine, milletimize, tarihimize karşı bir sorumluluğudur."

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