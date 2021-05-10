Eski İçişleri Bakanı Tantan: O mafyamsı tipler bir şey değil; Tayyip Bey, o gücü onlara veren ve kendisine bilgi aktarmayan zihinsel kuşatmayı temizlemesi lazım

Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündemdeki son açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Tantan, Erdoğan’ın etrafındaki bir yapıyı işaret ederek, bu yapının Erdoğan’a sağlıklı bilgi aktarmasını engellediğini dile getirdi. Tantan, “Özellikle halkı tehdit eden o mafyamsı tipler var ya onlar bir şey değil, çok basit şeyler, iki dakikada tasfiye edilebilir güç değil onlar, o gücü onlara veren ve Tayyip Beye bilgi aktarmayan kendisini kirleten etrafındaki zihinsel kuşatmayı da temizlemesi lazım” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın uyuşturucu ve özelikle kokain ile ilgili dosyaların üzerine gitmesi gerektiğini belirten Tantan, “Özellikle bu kokain ile ilgili dosyaların araştırılması gerekiyor. Özellikle halkı tehdit eden o mafyamsı tipler var ya onlar çok basit şeyler iki dakikada tasfiye edilebilir. Çok önemli değil. O gücü onlara veren Tayyip beye bilgi vermeyen etrafındaki zihinsel kuşatmayı da temizlemesi lazım” dedi.

Tantan “Özellikle Tayyip Bey şunu bilsin ki derin devlet diye bir şey yok. Polisin, MİT’in, savcılıkların içerisinde namuslu vatanperver insanlar var. Onları süratle hizmete sokarsa bütün bu toplumu rahatsız eden, ülkeyi uluslararası alanda itibarsızlaştıran sistemi ortadan çökertebilir, yapabilir bunları. Ama yapması için de süratli bir şekilde güvenlik mimarlığı inşa edecek” şeklinde konuştu.

Sadettin Tantan, Gökmen Karadğ’ın programında şunları kaydetti:

“Bizim yapmamız gereken şu Adalet ve Kalkınma Partisi zihniyetinin işlediği suçlar var. Organize suç örgütü ve terör örgütüyle masaya oturması. Süleyman Şah Türbesi’nin, oradan toprağımızın terk edilmesi. Bunlar affedilmez suçlar. Bunlar Türk mahkemelerinde yargılanacak suçlar. Tabii ki biz Cumhurbaşkanı’nın Amerikan mahkemelerinde değil Türk mahkemelerinde, Türk adaletine hesap vermesinden yanayız. Onun Amerikan mahkemelerinde yargılanmasına asla müsaade etmeyiz. Çünkü o şu anda devlet başkanı her türlü suçu olabilir. O suça karşı ancak Türk adaleti olan mahkemede beraat edebilir. Benim demem o ki. Türkiye çok tehlikeli, bir süreçten geçiyor. Bu büyük oyunun içerisinde belli küresel güçler var. Bu biliniyor. Her beraber bir araya gelmemiz gerekiyor. Muhalefetin zorlaması gerekiyor, Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkesine milletine geri dönmesi için.

Süratli bir şekilde Cumhuriyet davcılıklarını harekete geçirebilir. Bu konunun uzmanlarını bir araya getirip özellikle araştırması gereken bu kokainle ilgili dosyaları araştırması gerekiyor. Özellikle halkı tehdit eden o mafyamsı tipler var ya onlar bir şey değil, çok basit şeyler, iki dakikada tasfiye edilebilir güç değil onlar, o gücü onlara veren ve Tayyip Bey’e bilgi aktarmayan kendisini kirleten etrafındaki zihinsel kuşatmayı da temizlemesi lazım. Özellikle Tayyip Bey derin devlet diye bir şey yok. Şunu bilsin ki Polisin, MİT’in, savcılıkların içerisinde namuslu vatanperver insanlar var. Onları süratle hizmete sokarsa bütün bu toplumu rahatsız eden, ülkeyi uluslararası alanda itibarsızlaştıran sistemi ortadan çökertebilir, yapabilir bunları. Ama yapması için de yurt içinde yurt dışında bunu yapacak, ne yapacak, süratli bir şekilde güvenlik mimarlığı inşa edecek. Nedir güvenlik mimarlığı? Gerek töre suçları bakımından gerek insan, uyuşturucu kaçakçılığı, iç ve dış ticaret suçları bakımından, gerek çevre suçları bakımından, gıda, sağlık suçları bakımından bunların altyapıları oluşacak, uzman, savcı ve hakimler, hatta televizyon gazete mensupları. Uluslararası alanda. Çünkü Türkiye’nin algı tehditleri var. Özellikle dördüncü sanayi devrimi içerisinde gelen Türk zihinlerini çökertmeye yönelik tehditler var. Özellikle halan Türk zihinlerini kirleten hala televizyon ve gazetede yabancı servislere hizmet eden bir sürü aktör var. Bunları bir anda temizleyebilecek tek güç Tayyip Bey ve muhalefet partileri bir araya gelirse bunları temizleyebilirler.”