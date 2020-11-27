Eski İçişleri Bakanı Tantan: Mafyamsı örgütlenmelerin etrafında  bir tas çorbaya insanları öldürmeye hazır bir sürü kişi var

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, "Mafyamsı örgütlenmelerin etrafında bir tas çorbaya insanları öldürmeye hazır bir sürü kişi var" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Tantan, "Ülkede güven azaldı. Şunu ifade etmek istiyorum: Sadece İstanbul'da PKK'nın en az 30- 40 bine yakın silahlı elemanı olduğu ifade ediliyor. Hatta eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile görüştüğümde o, ‘Asayiş alayını, ben tümene çevirdim' demişti. Biliyorsunuz iç ve dış güvenlik bakımından güvenlik teşkilatları polis, jandarma, silahlı kuvvetler güncel ilişkilere göre bir yerlerin sürekli korunup kollanması konusunda rapor yazıyorlar. O bakımdan da iktidarın uygulamalarından dolayı güven azaldı.” değerlendirmesini yaptı.

Tantan, "Güven azaldığı için insanlar kendi iç kabuklarına doğru çekiliyorlar. Bugün cemaatlerin bu kadar gelişmesinin sebebi insanlar fakirlik içerisinde, güvenli limanlara doğru ister istemez gidiyor, orada kendisini güvende hissettiğini zannediyor, aidiyet duyguları ülkeye, millete, devletine doğru değil aidiyet duyguları güce doğru gidiyor. Güç kimdeyse ona doğru gidiyor. Bugün baktığınız zaman mafyamsı örgütlenmelerin etrafında bir sürü işsiz güçsüz, orada imkan ve kabiliyet bulmak isteyen, bir tas çorbaya insanları öldürmeye hazır bir sürü kişi var. Cemaatte de bunlar var. Bunlar, iktidarın halka güven verememesinden kaynaklanıyor. İktidar sahipleri bunu bilmeli, görmeli yani bu bir gerçek.” ifadesini kullandı.