Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan: Türkiye'de yeni ve kirli bir oyun ortaya konuluyor

Eski İçişleri Bakanı olan, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, Türkiye'de yeni ve kirli bir oyunun ortaya konulduğunu söyledi. Tantan, Sözcü yazarı Rahmi Turan'a HDP’yi kapatma davası, Türkiye’nin Suriye politikası ile PKK meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Türkiye çözüm süreci üze­rinden beklentileri yerine getir­mek yerine, seçimi kazanmış Suriye hükümeti ile temasa geçip hem Suriye'nin gelece­ğinde söz sahibi olmalı, hem de güneyinde kurulacak sözde Kürdistan devletini ortadan kaldırmalı. Bunun için Suriye ile temasa geçmek şart!” diyen Tantan, şunları kaydetti:

“Siyasetin finansı önemli… Ve bugün karşımızda ‘Üçlü Devlet' algısı var:

1) PKK terör örgütünün sermayesi 75-80 milyar dolar.

2) AKP ve onun yan­daşlarının sermayesi de 75-80 milyar dolar.

3) Cemaatler de onlar­dan aşağı değil.

Türkiye, bu üçlü devlet algısıyla ayrışmış, bölünmüş durumda…”

“Türk halkı şu anda ciddi tehditler karşısında”

Tantan ayrıca şu görüşlerini dile getirdi:

“Bizim bir gerçeği görme­miz gerekiyor: İstihbarat savaşlarında Tür­kiye'nin (bugünkü altyapısıyla) mücadele edebilme yeteneği az. Acı ama ne yazık ki gerçek bu… Silahlı ya da silahsız çeşitli örgütlerin Türkiye'deki faali­yetleri hızla devam ediyor. Sonuçta Türk siyaseti, PKK ile yeniden ‘çözüm sürecini’ düşünmeye başladı. Bir taraftan da yanı başımız­daki Suriye ve Irak'ta IŞİD adı altındaki örgüt, hem bölge­yi, hem Türkiye'yi tehdit eder konuma geldi. Türk halkı şu anda ciddi tehditler karşısında… Bu durum Türkiye'yi gelecekte içinden çıkılmaz bir kargaşanın içine sürükleyebilir.”

"Yeni bir model inşa edilmeli"

“Yeni bir model inşa edilmeli ve şu yapılar bir an önce haya­ta geçirilmeli” diyen Tantan, şu önerilerde bulundu:

1) Mali istihbarat teşki­latı,

2) Kamu ekonomisi istihbarat teşkilatı,

3) İç ve dış istihbarat teşkilatı,

4) Enformasyon savaşla­rına karşı istihbarat teşki­latı,

5) Enerji, ekonomi, hukuk savaşlarına karşı istihbarat teşkilatı,

6) İç ve dış güvenlik tehditlerine karşı istihba­rat teşkilatı.

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