Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'dan Adnan Oktar yorumu: Apo kadar tehlikeli

Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, 1999’daki Adnan Oktar operasyonunu anlattı. Tantan, "nları içeriye aldığımda o dönem parlamentodaki vekillerden bazıları ‘Bunlar iyi çocuklar’ diye üzerime çöktü" dedi. Geçmişte gerçekleştirdikleri operasyona ilişkin açıklamada bulunan Tantan, ". Çok iyi aile çocuklarını, ekonomik özgürlüğü yüksek, ülkeyi gelecekte yönetecek aile çocuklarını kirlettiğini gördüm. Bu yüzden Apo kadar tehlikeli. Yazdıkları kitaplarla beyin yıkıyorlardı" ifadesini kullandı.

Dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın talimatıyla yapılan operasyonda Oktar'la birlikte 70 kişi gözaltına alınmıştı. Manken Ebru Şimşek'in de aralarında olduğu 20 kişi Adnan Oktar 'dan şikâyetçi olmuş, Oktar'ın birçok ünlü kişiye seks kasetleri yoluyla şantaj yaptığı öne sürülmüştü.

Ocak 2000'de Oktar ve 35 adamı hakkında 16 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ocak 2007'de Adnan Hoca delil yetersizliğinden beraat etti. İlginç olan ise Operasyon talimatını veren İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hakkında 28 ayrı dava açıldı. Tantan o dönem yaşadıklarını ve operasyonun detaylarını Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'e analttı. Tantan Adnan Oktar operasyonu ile ilgili “Onları içeriye aldığımda o dönem parlamentodaki vekillerden bazıları ‘Bunlar iyi çocuklar’ diye üzerime çöktü” dedi.

İşte o dönemim içişleri bakanı Saadettin Tantan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

“Bunları iyi çocuklar diye üzerime çöktüler"

“Adnan Hoca beraat ediyor, ben ise kendisine bağlı Bilim Araştırma Vakfı (BAV) ve adamlarının açtığı davalarla yargılanıyorum. Bu tam bir rezaletti. Onları içeriye aldığımda o dönem parlamentodaki siyasi partilerin özellikle Fazilet Partisi vekillerinden bazıları ‘Bunlar iyi çocuklar, bunları bırak' diye üzerime çöktü. Siyaseten baskı yaptılar."

“Meclis'te yürüyordum, geldiler"

Peki Tantan, Oktar grubunu nasıl tanıdı? Dinleyelim: “Meclis oturumundan çıkarken yanıma iki üç yakışıklı genç ceketlerini ilerleyerek geldi. Kendilerini tanıttılar.”

"Kitaplarla beyin yıkadılar"

“Meclis'in Koruma Müdürü'ne sordum. Haberi yok. Emniyet Genel Müdürü'ne talimat verdim ve bu grupla ilgili çalışma başlattım. İki üç ay sürdü. Her türlü delil, bilgi, teknik takip yapıldı. Düğmeye basıldı. Savcılık, Emniyet birlikte bir çalışma yürüttü. Çok iyi aile çocuklarını, ekonomik özgürlüğü yüksek, ülkeyi gelecekte yönetecek aile çocuklarını kirlettiğini gördüm. Bu yüzden Apo kadar tehlikeli. Yazdıkları kitaplarla beyin yıkıyorlardı. Bunların arkasında yabancı servis yapılanması olmasa bu kadar güçlü olamazlardı. PKK da Türk gençliğini birbirine kırdırttı bu da Türk gençliğini zihinsel anlamda yıktı.”