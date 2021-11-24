Eski İçişleri Bakanı Güneş için TBMM'de tören düzenlendi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş (87) için TBMM'de tören düzenlendi.

42'nci hükümette İçişleri Bakanlığı yapan, 18'inci ve 22'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, dün sabah Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Güneş için TBMM'de tören düzenlendi. Törene Güneş'in yakınlarının yanı sıra 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri, eski bakan ve milletvekilleri katıldı.

Güneş'in cenazesi, yarın Sakarya'da toprağa verilecek. (DHA)

Hasan Fehmi Güneş kimdir?

Hasan Fehmi Güneş, 1934 senesinde Adapazarı'nda dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Serbest avukatlık, Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Mühendislik Akademisi Öğretim Görevliliği, Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyeliği yaptı.

XVIII. ve XXII. dönem İstanbul Milletvekiliği ve İçişleri Bakanlığı yaptı.

Bakanlığı dönemindeki Mısır Büyükelçiliği baskını

13 Temmuz 1979’da, Ankara’daki Mısır Büyükelçiliği dört Filistinli Mervan Sebanu, Muhammed Ali Zerad, Mustafa Beşeyşi ve Hüseyin Abdullah tarafından basılmıştı. İki polisi şehit olurken, Mısır Büyükelçisi Ahmet Kemal Ulema’nın yanı sıra 7’si Türk, 20 kişi rehin alınmıştı. 45 saat süren baskın, dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş’in iknasıyla sona ermişti.

Mervan, Sebanu “Teslim olursak polis bizi vurur, buradan sağ çıkamayız” demiş, Güneş de “Ben tek başıma gelip, sizi kendi arabamla alacağım" demişti.

Filistinliler bu teklife olumlu yanıt vermişti. Güneş, tek başına yürüyerek büyükelçiliğe girmiş, arkasından makam aracı gelmişti. 4 gerilla elçilik balkonuna çıkmış, Mervan, Güneş'in boynuna sarılmış ve öpmüştü. Güneş de gerillaları makam aracına bindirip yargıya teslim etmişti. 22 yıl cezaevinde kalan Filistinliler sonrasında sınır dışı edilmişti.

Güneş, "öpüşme" ile sonlanan rehin durumunun ardınan eleştirilerin hedefi olmuş, daha sonra yaptığı açıklamada, "En büyük mutluluk, onca rehineyi kurtarmaktı" demişti.

Aynur Aydan'la ilişkisi ortaya çıkınca istifa etmişti

Fehmi Güneş, 1979'da eski sinema oyuncusu ve şarkıcı Aynur Aydan ile yaşadığı 6 aylık ilikisi ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kalmıştı. Gazetelerin o dönemde "bakan düşüren kadın" olarak yazdığı Aydan, 2017'de yaptığı açıklamada ise, "Hasan Fehmi'yi çok özledim; gelse ölene kadar bakarım" demişti.